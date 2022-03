«Μικρό καλάθι» φαίνεται ότι κρατούν όλες οι πλευρές για τις σημερινές συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου. Μετά από πάνω από δύο εβδομάδες, οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών, που σε αυτό το διάστημα είχαν τηλεδιασκέψεις, θα βρεθούν στις 10:30 το πρωί της Τρίτης στην Κωνσταντινούπολη, στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ πάνω στον Βόσπορο.

Οι συνομιλίες θα γίνουν υπό την σκιά της αποκάλυψης ότι ο Ρομάν Αμπράμοβιτς και Ουκρανοί διαπραγματευτές παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, όπως μεταδίδει το Sky News, είπε: «Συμβουλεύω όποιον πάει στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία να μη φάει και να μην πιει τίποτα (…) και κατά προτίμηση να αποφύγει να αγγίξει οποιαδήποτε επιφάνεια».

Να σημειώσουμε ότι σήμερα τα ξημερώματα έφτασε στην Κωνσταντινούπολη η ουκρανική αντιπροσωπεία, ενώ η ρωσική είχε ήδη φτάσει από χθες.

#Ukraine #UkraineRussiaWar The Ukrainian delegation arrived in Turkey earlier this morning. Let’s hope it goes well for the Ukrainian people. pic.twitter.com/tr1eLijboh — David Kime (@CyberRealms1) March 29, 2022

Russian delegation arrives for their high-stakes talks with Ukrainian counterparts who are also expected later today in Istanbul pic.twitter.com/mXvFWPWMjE — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 28, 2022

Ο πιο φιλόδοξος στόχος του Κιέβου

Ο Κουλέμπα ενόψει των σημερινών διαπραγματεύσεων ξεκαθάρισε ότι ο πιο φιλόδοξος στόχος του Κιέβου στις συνομιλίες με την αντιπροσωπεία της Μόσχας είναι μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση της Ουκρανίας, ανέφερε ότι «το ελάχιστον θα ήταν (.σ.σ. συμφωνία) για ανθρωπιστικά ζητήματα και το μέγιστο η επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός», απαντώντας σε ερώτηση για το πλαίσιο του τελευταίου γύρου των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που θα διεξαχθούν αύριο Τρίτη στην Τουρκία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας ξεκαθάρισε ότι: «Δεν διαπραγματευόμαστε τους ανθρώπους, τη γη ή την εθνική κυριαρχία».

Ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Βαντίμ Ντενισένκο δήλωσε ότι αμφιβάλλει αν θα υπάρξει κάποια σημαντική πρόοδος.

Ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ αμφισβήτησε επίσης τις ελπίδες για πρόοδο, λέγοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν φαίνεται έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει ουσιαστική πρόοδο, αλλά είναι σημαντικό να συνεχιστούν αυτοπροσώπως. Ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Θα υπάρξει συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν;

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ διευκρίνισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να συναντηθούν όταν οι δύο πλευρές θα είναι έτοιμες να συμφωνήσουν σε βασικά ζητήματα.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov says meeting between President Vladimir Putin and his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelenskyy should happen once two sides are closer to agreeing on key issues pic.twitter.com/KHynYJg2eL — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 28, 2022

Η εκτίμηση των Financial Times

Oι Financial Times με δημοσίευμα τους αναφέρουν πως μια εγκατάλειψη από πλευράς της Ουκρανίας της προσπάθειας της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ με προοπτική όμως να ενταχθεί στην ΕΕ μπορεί να επιφέρει συμφωνία ανάμεσα στις δυο χώρες.

«Η Ρωσία δεν ζητά πλέον η Ουκρανία να «αποναζιστικοποιηθεί» και είναι έτοιμη να αφήσει το Κίεβο να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν παραμείνει στρατιωτικό αδέσμευτο στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις», αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο ρόλος της Τουρκίας

Να σημειώσουμε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι θα έχει σύντομες συναντήσεις με τις δύο αντιπροσωπείες πριν από την έναρξη των συνομιλιών.

Türkiye’s President Erdogan says he would meet “briefly” with Ukrainian and Russian delegations ahead of their talks pic.twitter.com/5c7ADj9EOr — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 28, 2022

Ο Τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία μία ημέρα νωρίτερα με τον Ρώσο ομόλογό του. Ο Ερντογάν επιχειρεί να εμφανίσει την Τουρκία ως βασικό διαμεσολαβητή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στο τηλεφώνημα με τον Πούτιν προέτρεψε το Κρεμλίνο να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Γκουτέρες: «Ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός»

Έκκληση να υπάρξει «ανθρωπιστική κατάπαυση πυρός» στην Ουκρανία έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο κ. Γκουτέρες δήλωσε ότι ζήτησε από τον επικεφαλής των παγκόσμιων ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Μάρτιν Γκρίφιθς, να διερευνήσει το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι «αυτή είναι η στιγμή» για τα Ηνωμένα Έθνη «να αναλάβουν την πρωτοβουλία».

Νέο οργισμένο μήνυμα Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε για μία ακόμη φορά χθες Δευτέρα το βράδυ από τις δυτικές χώρες να αυστηροποιήσουν άμεσα τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επιβάλλοντάς της μεταξύ άλλων και εμπάργκο στις πωλήσεις πετρελαίου.

Σε βίντεο που ανήρτησε χθες το βράδυ στο διαδίκτυο, απευθυνόμενος στους Ουκρανούς, ένας εμφανώς οργισμένος Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Δύση δεν υπολόγισε σωστά πέρυσι και καθυστέρησε να επιβάλει κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ένα μέτρο το οποίο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, θα μπορούσε να έχει αποτρέψει την εισβολή στη χώρα του.

«Ένας ευρείας κλίμακας πόλεμος έχει ξεκινήσει. Τώρα ακούγονται πολλές νύξεις και προειδοποιήσεις για ενδεχομένως σκληρότερες κυρώσεις, όπως εμπάργκο στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ευρώπη στην περίπτωση που η Ρωσία χρησιμοποιήσει χημικά όπλα», επεσήμανε ο Ζελένσκι στο βίντεο στο οποίο φαίνεται κάποιες στιγμές να χτυπά τα χέρια του στο τραπέζι που βρίσκεται μπροστά του.

«Απλώς δεν υπάρχουν λέξεις (…) Εμείς, οι άνθρωποι που παραμένουμε ζωντανοί, πρέπει να περιμένουμε. Όλα όσα έχει ήδη κάνει ο ρωσικός στρατός δεν δικαιολογούν την επιβολή πετρελαϊκού εμπάργκο; Οι βόμβες φωσφόρου δεν τη δικαιολογούν; Ένα βομβαρδισμένο χημικό εργοστάσιο ή ένα βομβαρδισμένο πυρηνικό εργοστάσιο δεν τη δικαιολογούν;», διερωτήθηκε.

«Αν οι κυρώσεις είναι ήπιες ή δεν λειτουργούν με αυστηρότητα, αν μπορούν να παρακαμφθούν, δημιουργείται μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση στη ρωσική ηγεσία ότι θα της επιτραπεί να συνεχίσει κάνει αυτό που κάνει τώρα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

«Οι Ουκρανοί πληρώνουν για αυτό με τις ζωές τους. Χιλιάδες ζωές», κατήγγειλε.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε εξάλλου ότι αυτή την εβδομάδα θα μιλήσει ενώπιον των κοινοβουλίων διάφορων χωρών, ζητώντας τους να προσφέρουν περισσότερα όπλα στην Ουκρανία.

«Οι Ουκρανοί δεν θα πρέπει να πεθάνουν απλώς επειδή κάποιος δεν μπορεί να βρει αρκετό θάρρος να δώσει τα απαραίτητα όπλα», τόνισε.

«Ο φόβος πάντα σε κάνει συνεργό», κατέληξε.