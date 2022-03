Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 32η ημέρα, με τον ουκρανικό στρατό και τους πολίτες να αντιστέκονται, ενώ συνεχίζονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί σε μια σειρά κομβικές πόλεις, ακόμα και στα δυτικά της χώρας, όπως στη Λβιβ.

Ο ουκρανικός στρατός υποστηρίζει ότι έχει ανακαταλάβει δύο περιοχές στην Περιφέρεια της Ζαπορίζια. Πιο συγκεκριμένα, οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι απελευθέρωσαν τις Πολτάβκα και Μαλινίβκα.

Σύμφωνα με τον Independent του Κιέβου, ο ουκρανικός στρατός μετά από σφοδρές μάχες απώθησε τα ρωσικά στρατεύματα από χωριά της Περιφέρειας Ζαπορίζια.

⚡️Ukrainian forces liberate Poltavka, Malynivka. On March 26, Ukrainian forces launched successful counterattacks against Russian troops, ousting them from the temporarily-occupied villages in Zaporizhzhia Oblast. Heavy fighting occurred in both villages. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 27, 2022

Μαίνονται οι βομβαρδισμοί

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να χτυπούν στόχους σε ολόκληρη την Ουκρανία, ενώ στοχεύουν πολλές πυκνοκατοικημένες περιοχές με αμάχους, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ρωσία συνεχίζει να βασίζεται σε πυραυλικές επιθέσεις που γίνονται από τον ρωσικό εναέριο χώρο προκειμένου να μειώσει την έκθεση των αεροσκαφών της στην ουκρανική αεράμυνα.

Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι αυτά τα όπλα έχουν ποσοστό αποτυχίας έως και 60% και έτσι μειώνεται το ρωσικό απόθεμα, γεγονός που θα αναγκάσει τη Μόσχα να στραφεί σε λιγότερο εξελιγμένους πυραύλους.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/2dKEwcCB4E 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EHVWIjfnAT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 26, 2022

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ του MEGA

