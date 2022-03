Ο ρωσικός στρατός πήρε τον έλεγχο της πόλης Σλάβουτιτς, όπου διαμένει το προσωπικό του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ, συλλαμβάνοντας για σύντομο χρονικό διάστημα τον δήμαρχο και προκαλώντας φιλο-ουκρανικές διαδηλώσεις, έγινε σήμερα γνωστό από τις ουκρανικές αρχές.

«Απελευθερώθηκα, όλα είναι καλά, στο μέτρο που είναι δυνατό δεδομένης της κατοχής», δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το AFP ο Γιούρι Φόμιτσεφ, δήμαρχος του Σλάβουτιτς, η σύλληψη του οποίου από τους Ρώσους ανακοινώθηκε το πρωί από την περιφερειακή διοίκηση του Κιέβου.

Μετά την απελευθέρωσή του, πήρε τον λόγο κατά τη διάρκεια μιας αντιρωσικής διαδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν, σύμφωνα με τον ίδιο, 5000 άνθρωποι και διαβεβαίωσε πως τα ρωσικά στρατεύματα θα εγκαταλείψουν σύντομα την πόλη. Διευκρίνισε κατόπιν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θα αποσυρθούν αύριο.

«Οι Ρώσοι εισβολείς εισέβαλαν στο Σλάβουτιτς και κατέλαβαν το νοσοκομείο της πόλης», είχε γράψει το πρωί στο Telegram η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας του Κιέβου, που περιλαμβάνει το Σλάβουτιτς, μια πόλη 25.000 κατοίκων, σε απόσταση 160 χιλιομέτρων βόρεια της πρωτεύουσας, η οποία δημιουργήθηκε μετά το δυστύχημα στο Τσερνόμπιλ, το 1986.

Οι διαδηλωτές ξεδίπλωσαν μια τεράστια ουκρανική σημαία και κατευθύνθηκαν προς το νοσοκομείο, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, που δημοσίευσαν φωτογραφίες δεκάδων ανθρώπων να έχουν συγκεντρωθεί γύρω από την ουκρανική σημαία και να φωνάζουν «Δόξα στην Ουκρανία».

That’s how people of Slavutych (a city west to Chernihiv) are greeting Russian occupants. Earlier today Russian forces entered the city. #Ukraine pic.twitter.com/N5rYnXE2e4

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) March 26, 2022