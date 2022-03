Περίπου 300 είναι οι νεκροί που ανασύρθηκαν από τα ερείπια του βομβαρδισμένου θεάτρου στη Μαριούπολη, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Μέχρι τώρα δεν είχε ανακοινωθεί κανένας αριθμός νεκρών, καθώς τα συντρίμμια και οι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί καθιστούσαν δύσκολη την επαλήθευση.

Τώρα Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι περίπου 300 άνθρωποι μπορεί να έχασαν τη ζωή τους από το χτύπημα, το οποίο έπληξε το θέατρο όπου είχαν καταφύγει εκατοντάδες άνθρωποι.

Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε το χτύπημα. Η Ρωσία αρνείται ότι επιτέθηκε στο θέατρο, αν και οι επιθέσεις της σε πολλά κτίρια κατοικιών και άλλες μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις έχουν τεκμηριωθεί σε όλη τη χώρα.

«Από αυτόπτες μάρτυρες, προκύπτουν πληροφορίες ότι περίπου 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Δραματικό Θέατρο της Μαριούπολης μετά από πλήγματα ρωσικού αεροσκάφους», έγραψε το δημαρχείο της Μαριούπολης στο Telegram.

😭300 people have died as a result of Russia targeting and bombing a #Mariupol Drama Theater, which was a shelter for civilians, reports the Mariupol City Council referring to witness accounts.#SaveMariupol #StopRussia pic.twitter.com/Wq2Y7kp7eW

