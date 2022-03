«Τίποτα δεν συμβαίνει ξαφνικά…» – Ανατριχιαστικό τρέιλερ του «Τούνελ» για την Πάτρα

«Τίποτα δεν συμβαίνει ξαφνικά…»

Με αυτή τη φράση και τους δείκτες του ρολογιού να χτυπούν εκκωφαντικά δείχνοντας πως ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της εξιχνίασης της υπόθεσης, ενώ γέλια παιδικά ηχούν σαν κραυγές που ζητούν δικαίωση, η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» υπόσχεται συνταρακτικές αποκαλύψεις για το θρίλερ της Πάτρας.

Λίγο πριν την τελική πράξη του δράματος, με τις Αρχές να μιλούν για ραγδαίες εξελίξεις, η Αγγελική Νικολούλη ετοιμάζεται να ταράξει και πάλι τα νερά με τα ευρήματα της έρευνας της, την Παρασκευή στις 23:20 στο MEGA.

«Αναμένουμε…»

Ήδη το twitter πήρε φωτιά… και αναμένει, με τους χρήστες να μιλούν για την πιο συγκλονιστική εκπομπή της χρονιάς, ενώ δεν αφήνουν ασχολίαστο το γεγονός ότι το «Τούνελ» θα μεταδοθεί κανονικά ανήμερα της εθνικής εορτής.

«25η Μαρτίου και έχει φως στο τούνελ…ok καταλάβαμε φοράμε κόκκινες πιτζάμες και περιμένουμε#Πατρα» ένα από τα χαρακτηριστικά μηνύματα, φανατικού προφανώς τηλεθεατή της εκπομπής αφού γνωρίζει την παράδοση που θέλει την Αγγελική Νικολούλη να επιλέγει κόκκινα ρούχα όταν προχωρά σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις.

«The soul remains

to tell its tale…» https://t.co/olP69RHhfW#Πατρα

