Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος τα ξημερώματα σήμερα κοντά στην πόλη Λουβιέρ της Βαλονίας.

Σύμφωνα με βελγικά ΜΜΕ, περίπου στις 05:00 περισσότεροι από 150 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί καθώς ετοιμάζονταν να συμμετάσχουν σε καρναβαλικές εκδηλώσεις μέσα στην ημέρα, όταν όχημα που είχε αναπτύξει ταχύτητα έπεσε πάνω τους.

Το τηλεοπτικό δίκτυο RTL μεταδίδει πληροφορίες για πέντε νεκρούς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα L’Avenir, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους – ανάμεσά τους ένα παιδί –, 12 τραυματίστηκαν σοβαρά και 20 πιο ελαφρά.

Έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, μεταδίδουν βελγικά ΜΜΕ επικαλούμενα πηγές προσκείμενες στην αστυνομία.

#Breaking: Just in – At least 5 people dead 12 critically injured and at least 20 other people injured, after a car plowed its way through Carnival bystanders waiting till the show would start on Sunday morning in Strépy-Bracquegnies #Belgium. -MORE UPDATE TO FOLLOW- pic.twitter.com/9rN2OcSEGf

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) March 20, 2022