Η ουκρανική προεδρία κάλεσε σήμερα την Κίνα να ενωθεί με τους Δυτικούς και «να καταδικάσει την ρωσική βαρβαρότητα» στην Ουκρανία.

«Η Κίνα μπορεί να είναι ένα σημαντικό στοιχείο του παγκόσμιου συστήματος ασφαλείας, αν λάβει την σωστή απόφαση να υποστηρίξει τον συνασπισμό των πολιτισμένων χωρών και καταδικάσει την ρωσική βαρβαρότητα», έγραψε στο Twitter ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας και μέλος της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις διαπραγματεύσεις με την Μόσχα.

Προσθέτει δε ότι «είναι μια ευκαιρία να καθίσουμε στο τραπέζι ως ίσοι. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη πρέπει να εξηγήσουν στο Πεκίνο πώς διαφέρουν τα 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια από τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια».

🇨🇳 can be the global security system’s important element if it makes a right decision to support the civilized countries’ coalition & condemn 🇷🇺 barbarism. It is a chance to sit at the table as equals. The West must explain to Beijing how $1.6 trillion differs from $150 billion

