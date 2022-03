Ουκρανία: Αμετάβλητες οι θέσεις μας στις διαπραγματεύσεις

Ο Μιχαήλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, κατηγόρησε τη Ρωσία για τις δηλώσεις της σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες ότι επιχειρούν «να προκαλέσουν ένταση στα μέσα ενημέρωσης».

«Οι θέσεις μας παραμένουν αμετάβλητες», έγραψε σήμερα στο Twitter. «Κατάπαυση του πυρός, απόσυρση των στρατευμάτων & ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας με συγκεκριμένες φόρμουλες».

Negotiation status. The statements of the Russian side are only their requesting positions. All statements are intended, inter alia, to provoke tension in the media. Our positions are unchanged. Ceasefire, withdrawal of troops & strong security guarantees with concrete formulas.

