Μόλις μια μέρα αφότου η δημοσιογράφος Μαρίνα Οβσιανίκοβα κράτησε αντιπολεμικό πλακάτ στο Πρώτο Κανάλι της Ρωσίας (φωτογραφία, επάνω), η Ουκρανία αμφισβήτησε τα κίνητρά της. Υπήρξαν μάλιστα καταγγελίες ότι η δημοσιογράφος έδρασε κατόπιν σχεδίου.

Την επομένη του περιστατικού, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε την πρωτοβουλία της ρωσίδας δημοσιογράφου, η οποία έγινε πρωτοσέλιδο στον δυτικό Τύπο.

Στις 14 Μαρτίου, το όνομα Μαρίνα Οβσιανίκοβα έγινε παγκοσμίως γνωστό. Η εισβολή της με αντιπολεμική αφίσα στο ρωσικό κρατικό Κανάλι Ενα ακολουθήθηκε από κύμα συμπάθειας. Η δημοσιογράφος είπε στο Reuters ότι δεν ένιωθε ηρωίδα.

«Είμαι σίγουρη ότι έκανα το σωστό. Ηθελα απλώς να πω στους ανθρώπους – μην είστε τόσο ζόμπι», είπε.

Ωστόσο, το Κέντρο Αντιμετώπισης της Παραπληροφόρησης στην Ουκρανία υποστηρίζει ότι η Οβσιαννίκοβα δεν είναι ηρωίδα.

Θεωρεί ότι η εμφάνισή της ήταν μια στρατηγική κίνηση για να αφαιρεθεί η ευθύνη του πολέμου από τον λαό της Ρωσίας και να μεταφερθεί μόνο στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Επισημαίνουν, μάλιστα, τη συγκεκριμένη παρατήρησή της: «Αυτή η επιθετικότητα βρίσκεται στη συνείδηση μόνο του Βλαντίμιρ Πούτιν».

Ο ουκρανός βουλευτής Ρομάν Χρίστσουκ, από το κόμμα Υπηρέτης του Λαού του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πιστεύει επίσης ότι η τηλεοπτική διαμαρτυρία ήταν οργανωμένη.

Σε ανάρτησή του στο Twitter έγραψε ότι η μεγαλύτερη λεζάντα στην αφίσα ήταν γραμμένη στα αγγλικά – δηλαδή, το μήνυμα στόχευε στις δυτικές χώρες και στον τερματισμό των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Εντάξει, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για αυτήν την παράσταση στη ρωσική τηλεόραση.

»Η Marina Ovsyannikova (γυναίκα με πλακάτ) εργάζεται στο Channel One ως αρχισυντάκτρια. Είναι μέρος της ρωσικής προπαγανδιστικής μηχανής.

»Εκτός από αυτό το πλακάτ, η Μαρίνα κατέγραψε ένα βίντεο. Ακούγεται σαν τυπική αντιπολεμική δήλωση εκτός από λίγες λεπτομέρειες.

»Πρώτον, λέει ότι μόνο ο Πούτιν είναι υπεύθυνος για τον πόλεμο. Είναι ψευδής δήλωση: το μεγαλύτερο μέρος της ρωσικής κοινωνίας υποστηρίζει τον Πούτιν, την κατοχή και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

»Δεύτερον. Στο βίντεο μιλά για “αδελφά έθνη” της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Αυτή είναι η βασική αφήγηση της ρωσικής προπαγάνδας που χρησιμοποιείται ως εξήγηση της κατοχής της Ουκρανίας: “Είμαστε αδέρφια και πρέπει να ζούμε σε μια χώρα”.

»Μια ακόμη ύποπτη λεπτομέρεια: το μεγαλύτερο μήνυμα στην πινακίδα είναι στα αγγλικά. Και οι δύο πλευρές του πολέμου δεν χρησιμοποιούν αγγλικά σε καθημερινή βάση, επομένως μπορούμε να υποθέσουμε ότι η πινακίδα ήταν προσανατολισμένη στο δυτικό κοινό.

»Γιατί; Βλέπω έναν λόγο. Οι κυρώσεις των συμμάχων μας είναι ισχυρές και η οικονομία της Ρωσίας πεθαίνει. Η ελάφρυνση των κυρώσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη Ρωσία να συνεχίσει τον πόλεμο και ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του καθεστώτος του Πούτιν. Ετσι…

»Είναι πολύ πιθανό η ρωσική προπαγάνδα να αποφάσισε να κάνει αυτήν την παράσταση για να επηρεάσει την κοινή γνώμη στην ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Να επιβραδύνουν τις κυρώσεις και να αρχίσουν οι συζητήσεις για “καλούς Ρώσους” και “κακούς Ρώσους”.

»Η αλήθεια είναι απλή. Η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο. Και πρέπει να το σταματήσουμε. Εδώ στην Ουκρανία το κάνουμε με όπλα. Οι σύμμαχοί μας το κάνουν με κυρώσεις και εμπάργκο. Τα ημίμετρα δεν λειτούργησαν με την Κριμαία, οπότε βλέπουμε ότι πρέπει να πιέσουμε μέχρι το τέλος.

»Ο λαός της Ρωσίας θα υποφέρει λόγω της πτώσης της οικονομίας του. Είναι αλήθεια. Αλλά οι άνθρωποι της Ουκρανίας πεθαίνουν αυτήν τη στιγμή. Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν τις πόλεις μας, σκοτώνουν τα παιδιά μας. Πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Οι Ρώσοι είχαν 8 χρόνια για να αποτρέψουν την κλιμάκωση. Δεν έκαναν τίποτα.

»Επομένως, μην εμπιστεύεστε τίποτα που βλέπετε στη ρωσική τηλεόραση. Συνεχίστε να επιβάλλετε κυρώσεις, εμπάργκο, σταματήστε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Ρωσία. Βοηθήστε μας να σταματήσουμε το #GenocideOfUkrainians.

»Μείνετε δυνατοί, μείνετε ενωμένοι. Και – τέλος – στείλτε αυτά τα φρικιαστικά τζετ!».

