BAFTA 2022: Βραβεία για όλους

Μοιρασμένα φαίνεται να ήταν τα βραβεία Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (BAFTA) σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε λιτά και σύντομα το απόγευμα προς βράδυ της Κυριακής 13 Μαρτίου. Η ταινία που έφυγε με τα περισσότερα ήταν η επιστημονικής φαντασίας «Dune» που διακρίθηκε στις τεχνικές κυρίως κατηγορίες με πέντε BAFTA: φωτογραφίας – Κρέιγκ Φρέιζιερ, σκηνικών/ καλλιτεχνικής διεύθυνσης – Πατρίς Βαρμέτ και Ζουζάνα Σίπος, οπτικών εφέ και ήχου μουσικής – Χανς Τσίμερ.

H βράβευση της ταινίας «Η εξουσία του σκύλου» με το βραβείο της καλύτερης ταινίας φέρνει την δημιουργία της Τζέιν Κάμπιον ένα βήμα πιο κοντά στην βράβευσή της και με το Οσκαρ. Η ίδια η Τζέιν Κάμπιον βραβεύτηκε με το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας οπότε όλα δείχνουν ότι την περιμένει το αντίστοιχο Οσκαρ. Αντιθέτως ο πρωταγωνιστής της «Εξουσίας», Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, δεν «νίκησε» τον Γουίλ Σμιθ που βραβεύτηκε για την «Μέθοδο των Γουίλιαμς». Ο Σμιθ είναι σίγουρο πια ότι θα κερδίσει και το Όσκαρ Α ανδρικού ρόλου.

Στις γυναίκες και στην κατηγορία του Α ρόλου, έκπληξη θα μπορούσε να θεωρηθεί η βράβευση της βρετανίδας Τζοάνα Σκάνλαν για το «Μετά την αγάπη». Ωστόσο στους Β’ ρόλους τα φαβορί ήταν που διακρίθηκαν: η Αντριάνα Ντε Μπόσε για τον Β’ ρόλο της ταινίας «West Side Story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ (η ίδια ταινία κέρδισε και το ΒAFTA καλύτερου κάστινγκ, κατηγορία που δεν υπάρχει στα Οσκαρ) και ο κωφάλαλος Τρόι Κότσουρ που κέρδισε το BAFTA Β ρόλου για το «CODA». Οι δύο ηθοποιοί πολύ δύσκολα δεν θα κερδίσουν το Οσκαρ Β’ ρόλου για το οποίο είναι επίσης υποψήφιοι.

Ένα δεύτερο βραβείο για την ταινία «CODA» είναι εκείνο του διασκευασμένου σεναρίου (Σιάν Χέντερ), ενώ τo «Belfast» του Κένεθ Μπράνα κέρδισε το αναμενόμενο – καλύτερη βρετανική ταινία. Ενα βραβείο δόθηκε και στην «Πίτσα γλυκόριζα» του Πολ Τόμας Άντερσον, εκείνο του καλύτερου σεναρίου γραμμένου κατευθείαν για την μεγάλη οθόνη (σεναριογράφος ο Αντερσον).

Στην κατηγορία της καλύτερης μη αγγλόφωνης ταινία και πάλι ήταν το φαβορί που κέρδισε: «Drive my car» του Ριουίτσε Χαμαγκούτσι από την Ιαπωνία. Καλύτερο κινούμενο σχέδιο το «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός» και – εδώ μια έκπληξη – καλύτερο ντοκιμαντέρ το «Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)» που αναφέρεται στο θρυλικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Χάρλεμ του 1969 κατά την διάρκεια του οποίου γιορτάστηκε η αφροαμερικανική μουσική και ο μαύρος πολιτισμός. Η εκδήλωση εκείνη θεωρείται κομβική διότι προώθησε την υπερηφάνεια και την ενότητα των Μαύρων.

Κερδισμένο σε μια κατηγορία, εκείνη του καλύτερου τραγουδιού είναι η ταινία Τζέιμς Μποντ «No time to die», σκηνικό που κατά πάσα πιθανότητα θα επαναληφθεί και στα Οσκαρ, ενώ στα BAFTA διακρίθηκαν ακόμα και ταινίες όπως η «Κρουέλα» που κέρδισε για τα κοστούμια της και «The Eyes of Tammy Faye» που κέρδισε για τις κομμώσεις της.