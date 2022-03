Ο Αντρέι Κοζίρεφ, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, εξηγεί γιατί πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον της Δύσης, μετά την κλιμάκωση των ανταγωνισμών που έφερε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, είπε ότι ο κ. Πούτιν είναι ένα «λογικό» άτομο και ότι η εισβολή στην Ουκρανία -αν και «φρικτή»- δεν είναι «παράλογη».

Ο κ. Πούτιν πιστεύει ότι η Ουκρανία δεν είναι ένα πραγματικό έθνος. «Εάν η κυβέρνηση της Ουκρανίας δεν μπορεί να διατηρηθεί ανεξάρτητη και κρυφά φιλορωσική τότε θα την αναγκάσει φανερά να γίνει».

Ενώ το Κρεμλίνο ξόδεψε τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να εκσυγχρονίσει τον στρατό του, ο κ. Kοζίρεφ είπε ότι πολλά από τα χρήματα εκλάπησαν και ξοδεύτηκαν σε πολυτελή γιοτς στην Κύπρο. Ωστόσο, οι στρατιωτικοί σύμβουλοι ένιωσαν ότι δεν μπορούσαν να το αναφέρουν αυτό στον κ. Πούτιν.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε επίσης ότι οι ηγέτες της Ρωσίας έχουν αρχίσει να πιστεύουν τη δική τους προπαγάνδα. Δηλαδή ότι η Δύση είναι αδύναμη, συμπεριλαμβανομένου ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είναι «διανοητικά ανίκανος».

First of all, I want to examine where the questioning of Putin’s rationality started. I think it began because most people, particularly in the West, view his decision to invade Ukraine as utterly irrational. I disagree. It’s horrific, but not irrational.

