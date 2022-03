Ουκρανία: Οκτώ νεκροί από τον τελευταίο βομβαρδισμό στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον οκτώ είναι οι νεκροί από τον τελευταίο βομβαρδισμό στο Χάρκοβο, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται για 12η μέρα. Τα βίντεο που φέρνουν τις τελευταίες ώρες στο φως της δημοσιότητας ουκρανικά ΜΜΕ είναι ανατριχιαστικά.

#UkraineRussiaWar At least 8 people were killed in the latest shelling of #Kharkiv. Civilians slept in their homes, but the shelling of Russian artillery left them with no chance. #Putin kills Ukrainians every day. The world #StopRussia #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/vQHVYeQZZz

— Ukraine Live🔴 (@AfricaUnitNow) March 7, 2022