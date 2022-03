Την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει αρκετές πόλεις της Ουκρανίας καθώς και την πρωτεύουσα της χώρας Κίεβο, αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας προετοιμάζονται να καθίσουν και πάλι στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να επιχειρήσουν να βρουν μία μέση οδό ώστε να γίνει το πρώτο βήμα για κατάπαυση του πυρός.

Οι προσδοκίες από αυτή τη συνάντηση – εάν τελικά γίνει καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν θα μπορέσει να διεξαχθεί εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών – είναι χαμηλές αφού η στάση της Μόσχας δείχνει ότι θέλει να ισοπεδώσει ολόκληρες πόλεις στην Ουκρανία και δεν δείχνει καμία διάθεση για υποχώρηση.

Οι δύο πλευρές καλούνται και πάλι να μιλήσουν για το πως θα μπορούσε να σταματήσει το αιματοκύλισμα που έχει προκαλέσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Όπως έγινε γνωστό ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής αντιπροσωπείας έχει προγραμματιστεί για τις 2 Μαρτίου, ανέφερε την Τρίτη το ουκρανικό μέσο Zerkalo Nedeli, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Ένα άλλο ουκρανικό μέσο ενημέρωσης, το Glavkom, επικαλούμενο πηγές της ουκρανικής αντιπροσωπείας, αποκάλυψε τους όρους που προτάθηκαν από τις πλευρές κατά την πρώτη συνάντηση.

Ανέφερε ότι η Ρωσία φέρεται να ζήτησε από την Ουκρανία:

-Να δεσμευτεί και να τεκμηριώσει το καθεστώς της, εκτός νατοϊκού μπλοκ, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και να οργανώσει δημοψήφισμα για το θέμα.

-Να αναγνωρίσει τις Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ στα διοικητικά σύνορα των αντίστοιχων περιοχών.

-Να αποσύρει το αίτημά της για επιστροφή της Κριμαίας στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία, σύμφωνα με την Glavkom, ζήτησε κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφός της.

Στο μεταξύ, με μία ηχηρή δήλωση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζει ότι η Ρωσία πρέπει να σταματήσει να βομβαρδίζει πόλεις της Ουκρανίας, προτού ξεκινήσουν ουσιαστικές συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το Reuters.

