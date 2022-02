Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, λίγη ώρα πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των διεθνών ΜΜΕ, η επικοινωνία διήρκησε μιάμιση ώρα και όπως μεταδίδει το RT ο Πούτιν επανέλαβε τους τέσσερις όρους που θέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να σταματήσει τον πόλεμο που μαίνεται για 5η μέρα.

Σημειώνεται πως ο ρώσος πρόεδρος αρχικά απαίτησε έναρξη διαπραγματεύσεων μόνο με την προϋπόθεση να παραδώσουν τα όπλα οι Ουκρανοί, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή του υποστήριξε πως δεν συνομιλεί με «ναζιστές και ναρκομανείς», αφήνοντας βεβαίως αιχμές για την κυβέρνηση της Ουκρανίας, την οποία μάλιστα κάλεσε τον ουκρανικό λαό και στρατό να ανατρέψουν.

Από την αρχή της σύγκρουσης, ήταν σαφές ότι οι Ρώσοι επιθυμούν την άνευ (ουκρανικών) όρων παράδοση η οποία θα τερματίσει όχι μόνο τον πόλεμο, αλλά και τη θητεία της ουκρανικής κυβέρνησης και της προεδρίας Ζελένσκι – αυτό σημαίνει ο όρος «ουδέτερο καθεστώς». Το έτερον σκέλος, ο όρος «αποστρατιωτικοποίηση» της Ουκρανίας, σημαίνει τερματισμός του φλερτ με το ΝΑΤΟ και του εξοπλισμού της από τους Αμερικανούς – σε πολιτικό επίπεδο, και την οριστική απομάκρυνσή της από τη Δύση.

Ο γάλλος πρόεδρος ζήτησε από τον Ρώσο ομόλογό του να σταματήσουν τα πλήγματα εναντίον των αμάχων, να διαφυλαχθούν οι πολιτικές υποδομές και να διασφαλιστεί η πρόσβαση στους οδικούς άξονες στην Ουκρανία, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Ελιζέ.

Και στα τρία αυτά σημεία ο Πούτιν «επιβεβαίωσε ότι είναι πρόθυμος να δεσμευτεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο Μακρόν ζήτησε από τον Πούτιν να παραμείνουν σε επαφή τις επόμενες ημέρες, με τον ρώσο πρόεδρο να συμφωνεί.

Τις τελευταίες ώρες ο Μακρόν συνομίλησε επίσης «πολλές φορές» με τον ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την ίδια στιγμή, πάνω από 30 ρωσικά πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων φρεγάτες, υποβρύχια, αλλά και αρματαγωγά έχουν δημιουργήσει ένα αδιαπέραστο φράγμα πυρός που εκτείνεται ως τα ανοιχτά της Ρουμανίας και φτάνει ανατολικά της Βάρνας στη Βουλγαρία.

Πρόκειται για επιχείρηση αποκλεισμού της Ουκρανίας από θαλάσσης, με αντικειμενικό σκοπό της Μόσχας να μην επιτραπεί σε κανένα πολεμικό πλοίο άλλης χώρας να προσεγγίσει προς την Οδησσό και τις ακτές της πολιορκούμενης χώρας.

Την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία, όπου το Χάρκοβο επλήγη το πρωί της Δευτέρας από ρωσικά μαχητικά Sukhoi.

Σημειώνεται δε πως η παρουσία των ρωσικών πολεμικών πλοίων αποτρέπει εμπορικά πλοία που επιχειρούσαν να προσεγγίσουν πόλεις της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Νωρίτερα η Ρωσία είχε βομβαρδίσει εκ νέου το Χάρκοβο στην Ουκρανία με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς και τραυματίες.

Τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν τη σφοδρότητα των βομβαρδισμών, με λάμψεις, φωτιές και εκρήξεις να έχουν καταγραφεί στα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media.

Ukraine’s interior ministry says dozens killed, hundreds injured civilians after massive GRAD shelling of Kharkiv *while negotiations are ongoing». If true, these are the worst faith «negotiations» recent history has seen. pic.twitter.com/rCX4lpj0ZJ

Russian forces have started using MLRS cluster artillery to indiscriminately attack cities.

This shows them bombarding the centre of Kharkiv.🇺🇦

Use of such inaccurate and indiscriminate weapons in a civilian area very probably constitutes a war crime.pic.twitter.com/5ykQzLZnBD

— Jimmy (@JimmySecUK) February 28, 2022