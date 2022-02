ΠΟΥ: Μέσα σε 24ωρες θα μπορούσε να εξαντληθεί το οξυγόνο στα νοσοκομεία όλης της Ουκρανίας

Για τις προμήθειες οξυγόνου στην Ουκρανία ανησυχεί ο ΠΟΥ, προειδοποιώντας πως θα μπορούσε να εξαντληθεί σε 24 ώρες από τα νοσοκομεία της χώρας.

Ο γενικός διευθυντής, Δρ. Τέντρος Γκεμπρεγεσούς και ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Δρ Χανς Κλούγκε, ζήτησαν την ασφαλή διέλευση των προμηθειών μέσω ενός διαδρόμου εφοδιασμού μέσω της Πολωνίας.

Συγκεκριμένα δήλωσαν:

«Φορτηγά δεν μπορούν να μεταφέρουν προμήθειες οξυγόνου από τα εργοστάσια στα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κίεβο. Η πλειονότητα των νοσοκομείων θα μπορούσε να εξαντλήσει τα αποθέματα του οξυγόνου της μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Σε ορισμένα (σ.σ. νοσοκομεία) έχει ήδη εξαντληθεί. Αυτό θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές».

.@DrTedros and @hans_kluge warn of dangerously low medical oxygen supplies in #Ukraine due to crisis. WHO calls for critical medical supplies to safely reach those who need them, and is working with partners to establish safe transit for shipments https://t.co/OR6qiW5BUZ pic.twitter.com/FGuDPnw7K6

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 27, 2022