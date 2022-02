Νέο πακέτο σκληρών μέτρων κατά της Ρωσίας ανακοίνωσε η Κομισιόν όπως την απαγόρευση πτήσεων όλων των ρωσικών αεροσκαφών εντός του εναέριου χώρου της ΕΕ

Επίσης η EE θα χρηματοδοτήσει για πρώτη φορά την αγορά και την παράδοση όπλων και άλλου εξοπλισμού σε μια χώρα που δέχεται επίθεση όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε κοινή δήλωση που έκανε με τον Ύπατο Εκπρόσωπο Ζοζέπ Μπορέλ.

«Αυτή είναι μια στιγμή ορόσημο για την Ένωσή μας», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Παράλληλα, σημείωσε ότι ενισχύονται οι κυρώσεις σε βάρος του Κρεμλίνου και της Λευκορωσίας.

We are stepping up our support for Ukraine.

For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.

We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

