A woman walks near Ukrainian military service members guarding a road that leads to a government block, after Russian President Vladimir Putin authorized a military operation in eastern Ukraine, in Kyiv, Ukraine, February 24, 2022. REUTERS/Umit Bektas

Εικόνες χάους επικρατούν στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, τα ξημερώματα της Πέμπτης, που σηματοδότησε την κήρυξη του πολέμου. Από το πρωί, εκρήξεις ακούγονται σε πολλές περιοχές της χώρας: τόσο στο Ντονέτσκ, όσο και στο ίδιο το Κίεβο, το Χάρκοβο, τη Μαριούπουλη, στα ανατολικά, την Οδησσό στα νότια και την πόλη Λβιβ στα δυτικά, ενώ τις τελευταίες ώρες οι δυνάμεις της Ρωσίας βρίσκονται ένα βήμα πριν το Κίεβο. Δημοσκόπηση: Ειρήνη και φιλική συμβίωση επιθυμούν έλληνες και τούρκοι πολίτες Το σκηνικό που επικρατεί στην περιοχή ευλόγως έχει σημάνει συναγερμό σε όλη τη διεθνή κοινότητα, ενώ έκδηλη είναι η ανησυχία όλου του πλανήτη αν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα είναι ουσιαστική η αρχή του τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Στη μηχανή αναζήτησης της Google, μάλιστα, χιλιάδες είναι οι χρήστες που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ αναρωτιούνται για τα περί τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Κάποιοι δεν χάνουν το χιούμορ τους Πάντως, μέσα σε αυτό το τεταμένο και εξαιρετικά εύθραυστο σκηνικό, δεν λείπει και αυτοί που δεν χάνουν το χιούμορ τους. «Βλάντι daddy, σε παρακαλώ, ακύρωσε τον πόλεμο». Είναι ένα από τα πολλά μηνύματα που άφηναν μέχρι χθες οι χρήστες του Instagram στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ζητώντας με χιουμοριστικό τρόπο να μην προχωρήσει σε πολεμικές ενέργειες. Πολλοί εκπρόσωποι της Generation Z αναζήτησαν τρόπο επικοινωνίας με τον ρώσο πρόεδρο μέσω των social media, με αποτέλεσμα να υπάρξει «καταιγισμός» σχολίων κάτω από παλαιότερες φωτογραφίες του, ενώ το παρατσούκλι «Vladdy Daddy» έχει καθιερωθεί από το 2016. «Κολλητέ, μην ξεκινήσεις στον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι τόσο εκτός μόδας» γράφει ένας χρήστης, με έναν άλλον να του γράφει «ας μην πολεμήσουμε». «Μην το κάνεις, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μαλώνουμε έτσι, δεν είναι υγιές για τη σχέση μας» έγραφε ένας άλλος, ενώ πολλοί αναφέρονταν στον χαρακτήρα του: «Ξέρουμε ότι βαθιά στην καρδιά σου είσαι καλός άνθρωπος» κι ότι «δεν είσαι εσύ». «Μην ξεκινήσουμε πόλεμο, δεν είμαι έτοιμος γι' αυτό» έγραψε ένας άλλος χρήστης, ενώ πολλοί επικαλούνταν λόγους για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. «Δεν είμαι προετοιμασμένος πνευματικά». Όπως αποδείχτηκε, πάντως, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αγνόησε την «κίνηση» και τα αιτήματα στο Instagram, προχωρώντας στην εισβολή στην Ουκρανία.