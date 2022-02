Η Τουρκία αντιτίθεται στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας των Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ από τη Ρωσία. Μάλιστα, χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη κίνηση ως «απαράδεκτη», όπως μεταδίδει το AFP.

#BREAKING Turkey’s Erdogan slams recognition of Ukraine rebel republics as ‘unacceptable’: official agency pic.twitter.com/QBaLMCGXgE

Την είδηση επιβεβαιώνει και το Anadolou, υπογραμμίζοντας ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καλεί όλες τις πλευρές να μείνουν σε όσα προβλέπει το διεθνές δίκαιο και όσα προστάζει η κοινή λογική.

#BREAKING Turkiye considers Russia’s moves unacceptable, calls on parties to abide by international law, common sense, says President Erdogan

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 22, 2022