Η ενδεκάδα της Νιούκαστλ μετά το πρώτο… ντου των Σαουδάραβων στο μεταγραφικό παζάρι

Μία Νιούκαστλ, εντελώς διαφορετική πλέον. Τόσο εκτός των τεσσάρων γραμμών, όσο και εντός. Ειδικά, μετά και το τέλος της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Οι Σαουδάραβες έστειλαν το πρώτο μήνυμα τους, καθώς «έσπασαν» το «φράγμα» των 100 εκατομμυρίων ευρώ με το… καλημέρα και πρόσθεσαν πέντε ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του Έντι Χάου.

Οι «καρακάξες» δεν βρίσκονται σε καλή θέση στη βαθμολογία της Premier League, ωστόσο πλέον, με τις μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν τον Ιανουάριο, η παραμονή μοιάζει να είναι το minimum. Από τους πέντε ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν, οι τέσσερις αναμένεται να έχουν σίγουρες θέσεις στο αρχικό σχήμα του Χάου.

🤩 This is how Newcastle United could line up when everyone is fit after concluding their January transfer dealings

