Υπόκλιση Τζόκοβιτς σε Ναδάλ: «Τρομερό πνεύμα μαχητή»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που είχε κατακτήσει πέρυσι τον τίτλο αλλά δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του καθώς δεν του επετράπη η είσοδος στη χώρα, αποθέωσε τον Ράφα Ναδάλ.

Ο Σέρβος τενίστας έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στον Ισπανό τενίστα, ο οποίος επικράτησε του Ντανίλ Μεντβέντεφ στον τελικό με 3-2 σετ, γράφοντας ιστορία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Συγχαρητήρια στον Ράφα Ναδάλ για το 21ο grand slam. Φανταστικό επίτευγμα. Πάντα τρομερό πνεύμα μαχητή που επικράτησε για μια ακόμα φορά. Συγχαρητήρια. Ο Μεντβέντεφ τα έδωσε όλα και έπαιξε με το πάθος και την αποφασιστικότητα που περιμένουμε από αυτόν».

Δείτε την ανάρτηση του:

There has been some outstanding tennis played at this year’s #AusOpen and the finals were exceptional. Congratulations to @ashbarty for an amazing performance in front of her home crowd and to Danielle Collins for an incredible tournament. pic.twitter.com/qM3pcDnAeL

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 30, 2022