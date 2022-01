Ναδάλ – Μεντβέντεφ (3-2): Έγραψε ιστορία ο Ισπανός

Ο Ράφα Ναδάλ κατέκτησε το Αυστραλιανό Όπεν μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό 5,5 ωρών με τον Μεντβέντεφ και πανηγυρίζει το 21ο Grand Slam της μυθικής καριέρας του.

Αξέχαστος φινάλε στη Μελβούρνη , με τον Ρώσο να προηγείται με 2-0 και τον Ναδάλ να επιστρέφει και να παίρνει ιστορικό τίτλο και να γίνεται ο πρώτος όλων των εποχών ξεπερνώντας τον Ρότζερ Φέντερερ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Ισπανός σούπερ σταρ παρότι ήταν να μην αγωνιστεί καθόλου στο Australian Open λίγες μέρες πριν ξεκινήσει λόγω των προβλημάτων τραυματισμού που αντιμετώπιζε, ωστόσο πήγε στην Αυστραλία, ήταν αουτσάιντερ και έγραψε ιστορία κατακτώντας έναν ανεπανάληπτο τίτλο κόντρα στη ρωσική «μηχανή» του τένις.

Ο Ναδάλ πέτυχε τον μεγαλύτερο άθλο στην καριέρα του σήμερα στη Rod Laver Arena και επέστρεψε στον «θρόνο» της Μελβούρνης μετά από 13 χρόνια, σε ένα τουρνουά που λίγοι υπολόγιζαν να κατακτήσει ο Ισπανός τενίστας. Εκτός από το έπος του και τα 21 grand slam, ο Ναδάλ στέρησε στον Ρώσο αντίπαλό του τη δυνατότητα να επωφεληθεί από την απουσία του Τζόκοβιτς και κερδίζοντας τον τίτλο να ανέβει στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Όσον αφορά το ματς, ο Μεντβέντεφ φάνηκε από ξεκίνημα να έχει τον πρώτο λόγο. Ο Ρώσος κέρδισε με άνεση το πρώτο σετ με 6-2, κατόρθωσε να γυρίσει από το… πουθενά το δεύτερο και να το πάρει κι αυτό με 7-6 (7-5) μετά από μιάμιση ώρα και όλα έδειχναν πως θα κατακτούσε δεύτερο σερί Grand Slam, μιας και είχε πάρει το 2021 και το USA Open.

Ο Ισπανός πήρε το τρίτο και το τέταρτο σετ με 6-4, έφτασε σε διπλό match point στο πέμπτο σετ για να ισοφαριστεί σε 5-5 από τον Ρώσο, αλλά κάνοντας αμέσως μπρέικ (!) πήρε με 7-5 το τελευταίο σετ και τη νίκη. Φυσικά οι πανηγυρισμοί του Ισπανού ήταν έξαλλοι, όπως και ολόκληρου του τιμ του, ενώ ο κόσμος δεν σταματούσε να ζητωκραυγάζει για την ανεπανάληπτη παράσταση που παρακολούθησε.

Another chapter is written 🏆@RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.

🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AO2022 pic.twitter.com/OlMvhlGe6r

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2022