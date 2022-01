Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκος και επίσημα ο Καρβάλιο

Ήταν γνωστό, πλέον είναι και επίσημο. Ο Ζοάο Καρβάλιο είναι και με τη… βούλα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, καθώς η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτησή του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για τον Ολυμπιακό, καθώς ο πορτογάλος μεσοεπιθετικός μπορεί να δώσει πολλές λύσεις στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Φέτος, με τη φανέλα της Φόρεστ, ο 24χρονος είχε δύο γκολ σε οκτώ αναμετρήσεις.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Ζοάο Καρβάλιο.

Ο Πορτογάλος μέσος είναι γεννημένος στις 9 Μαρτίου 1997 στην Καστανιέιρα ντε Πέρα της Πορτογαλίας.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Μπενφίκα και από εκεί και πέρα αγωνίστηκε στη δεύτερη και στην πρώτη ομάδα του συλλόγου. Αγωνίστηκε ως δανεικός για μία σεζόν στη Βιτόρια Σετούμπαλ ενώ από το 2018 ανήκε στο δυναμικό της Νότιγχαμ Φόρεστ, περνώντας τη σεζόν 2020/21 στην Αλμερία με τη μορφή δανεισμού.

Έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια μέχρι και Κ21».

Ζοάο Καρβάλιο, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos João Carvalho! 🔴⚪

#Olympiacos #Transfer #Welcome #JoaoCarvalho #WelcomeCarvalho #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/ro0WOcKtnu

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) January 29, 2022