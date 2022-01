Αποθέωση για Ζοσέ Σα – «Είναι η καλύτερη μεταγραφή της σεζόν στην Premier League;»

Ο Ζοσέ Σα πραγματοποιεί ονειρική σεζόν στην Premier League με τη φανέλα της Γουλβς, όντας βασικός και αναντικατάστατος και ένας από τους σημαντικούς παίκτες των λύκων. Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού μεταγράφηκε το καλοκαίρι στο Νησί και μέσα σε λίγους μήνες αποτελεί έναν από τους καλύτερους γκολκίπερ στο πρωτάθλημα.

Η αποθέωση προς το πρόσωπο του είναι καθολική, ενώ πλέον μπαίνει σε συζητήσεις για το αν είναι η καλύτερη μεταγραφή της φετινής σεζόν στην Premier League. Συγκεκριμένα, η γνωστή ιστοσελίδα «Athletic» έκανε αφιέρωμα στον πρώην γκολκίπερ των Πειραιωτών για τις εξαιρετικές φετινές του επιδόσεις, θεωρώντας πως με βάση τους αριθμούς του είναι κορυφαία μεταγραφή του καλοκαιριού.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Ζοσέ Σα έχει αποτρέψει τα περισσότερα γκολ (με το σχετικό ποσοστό ν’ ανέρχεται στο 5,56), κάτι που αναπόφευκτα τον φέρνει στην κορυφή όσον αφορά το συγκεκριμένο στατιστικό, ενώ είναι ένας γκολκίπερ που μπορεί να παίζει μακριά από την εστία, με αποτέλεσμα να έχει επέμβει σε πολλές περιπτώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως γίνεται και αναφορά και στην ικανότητα του με την μπάλα στα πόδια, αλλά ακι στα βολέ του, που βοηθούν τη Γουλβς να βγάζει αντεπιθέσεις, όπως συνέβη στο ματς με τη Λίβερπουλ, όπου ο ίδιος ο Πορτογάλος γκολκίπερ έβγαλε την ασίστ για το γκολ του Χιμένεθ. Το «Athletic» λοιπόν αναρωτιέται στην ανάρτηση του αν είναι η καλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει φέτος στην Premier League, με τον Ζοσέ Σα να έχει παίξει σε όλα τα ματς (20 συμμετοχές) και να έχει δεχτεί μόλις 15 γκολ, έχοντας και 8 clean sheet.

Δείτε την ανάρτηση:

▪️ Best shot-stopper in PL in 21-22 – 5.56 goals prevented

▪️ Sidewinder kicks help Wolves launch counters – assist for Jimenez vs #LFC

▪️ Sweeper-keeping takes pressure off CBs – Coady having brilliant season

📝 @TimSpiers & @MarkCarey93

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) January 20, 2022