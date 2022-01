Σε ντοκιμαντέρ του Netflix ο Τσιτσιπάς

Ένας από τους παίκτες που έχει «κλείσει» το Netflix για τη σειρά τενιστικών ντοκιμαντέρ του είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Australian Open.

«Ήμουν ο πρώτος που το έμαθα, πριν από όλους εσάς. Νιώθω προνομιούχος που θα είμαι σε αυτό, παρακολούθησα την προηγούμενη σειρά τους, το Drive to Survive (για τη Formula 1) και έγινα αμέσως μεγάλος φαν. Είμαι πολύ χαρούμενος που το φέρνουν αυτό στο τένις και κάνουν κάτι παρόμοιο» ανέφερε χαρκακτηριστικά ο κορυφαίος έλληνας τενίστας.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι πολύ πιθανό να υπάρξει συνεργασία και με τη Μαρία Σάκκαρη.

The first confirmation for the upcoming @netflix tennis docuseries 😃@steftsitsipas • #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/VEOZm2XBzB

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2022