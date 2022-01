FIFA – Λεβαντόφσκι, Μέσι και Σαλάχ οι φιναλίστ για το βραβείο του παίκτη της χρονιάς

Η FIFA ανακοίνωσε την τελική τριάδα που θα διεκδικήσει το βραβείο για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της χρονιάς, με τους Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Λιονέλ Μέσι και Μοχάμεντ Σαλάχ να την απαρτίζουν.

Η απονομή θα διεξαχθεί στα γραφεία της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στη Γενεύη και θα λάβει χώρα στις 17 Ιανουαρίου. Μαζί με τον καλύτερο ποδοσφαιριστή, θα αναδειχθούν επίσης το καλύτερο γκολ για το 2021 και ο καλύτερος τερματοφύλακας.

Έχουμε να κάνουμε για τη δεύτερη «μονομαχία» ανάμεσα σε Λεβαντόφσκι και Μέσι, μετά από αυτή για την Χρυσή Μπάλα, η οποία βρήκε νικητή τον Αργεντινό, ενώ αντίπαλός τους θα είναι ο πρώτος σκόρερ της φετινής Premier League.

🚨🏆 The final three in the running to be #TheBest FIFA Men’s Player 2021!

🌍👑 Who should be crowned #TheBest in the world?

🇵🇱 @lewy_official | @pzpn_pl

🇦🇷 Lionel Messi | @Argentina

🇪🇬 @MoSalah | @EFA pic.twitter.com/1kVGi5nRZ9

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 7, 2022