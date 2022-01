Επιστρέφει στα γήπεδα ο Τζέραλντ Γκριν

Επιστρέφει στα παρκέ μετά από δύο χρόνια απουσίας ο Τζέραλντ Γκριν.

Ο 35χρονος φόργουορντ, ο οποίος είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση τον περασμένο Οκτώβριο, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια πόστο βοηθού προπονητή στους Χιούστον Ρόκετς, αποφάσισε να αφήσει την θέση του στις «ρουκέτες» και να κυνηγήσει ως παίκτης μια θέση στη G-League.

Ο Γκριν στα 12 χρόνια παρουσίας στον μαγικό κόσμο του NBA, είχε αγωνιστεί συνολικά σε 658 παιχνίδια της regular seazon με τις φανέλες των Σέλτικς, Τίμπεργουλβς, Μάβερικς, Νετς, Πέισερς, Χιτ, Σανς και Ρόκετς, μετρώντας κατά μέσο όρο 9,7 πόντους και 2,5 ριμπάουντ.

Houston Rockets assistant coach Gerald Green is unretiring and plans to sign in the NBA G League, sources tell @TheAthletic @Stadium. The 12-year NBA vet is pursuing a return to the league.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 6, 2022