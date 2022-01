Παράταση στο σήριαλ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και την συμμετοχή του στο Australian Open.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μελβούρνης εξέτασε την έφεση κατά της ακύρωσης της βίζας του και θα ανακοινώσει την απόφασή του τη Δευτέρα.

Ως τότε, ο Τζόκοβιτς θα πρέπει να παραμείνει έγκλειστος και υπό φύλαξη στο ξενοδοχείο όπου η κυβέρνηση συγκεντρώνει πρόσφυγες, μετανάστες και όσους έχουν κάνει έφεση για παρόμοιες υποθέσεις με αυτή του Σέρβου.

Μάλιστα, λόγω των παρατυπιών, η νομοθεσία αναφέρει πως όχι μόνο θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να πάρει την έγκριση και να μπει στη χώρα, αλλά κινδυνεύει με απαγόρευση εισόδου στην Αυστραλία για τρία χρόνια.

Σενάριο που ακούγεται τραβηγμένο, όμως αυτό προβλέπει η νομοθεσία και με τα όσα έχουν προηγηθεί (με τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου) τίποτα δεν αποκλείεται.

Από τη στιγμή που μαθεύτηκε το ξενοδοχείο που μένει ο Τζόκοβιτς αρκετοί υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν ανεμίζοντας σέρβικες σημαίες.

There’s more people and more dancing down at the Park Hotel pic.twitter.com/Zob4Affugv

— Cait Kelly (@cait__kelly) January 6, 2022