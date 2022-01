Ενσωματώθηκε στην αποστολή της Νιγηρίας ο Ονιεκούρου

Αντίστροφα για το Κόπα Άφρικα μετράνε οι εθνικές ομάδες που θα δώσουν το «παρών» στη διοργάνωση, καθώς απομένει σχεδόν μία εβδομάδα για την έναρξη του θεσμού.

Τα πολλά κρούσματα έφεραν αρκετές αλλαγές σε πολλές εθνικές, καθώς άλλαξαν και τα πλάνα των προπονητών. Μία από τις αλλαγές στο στρατόπεδο της Νιγηρίας, ήταν η κλήση του Χένρι Ονιεκούρου ο οποίος θα δώσει τελικά το «παρών» με την πατρίδα του στο μεγάλο τουρνουά.

Ο Όσιμεν της Νάπολι δεν μπόρεσε να δώσει τελικά το «παρών» και έτσι ο εξτρέμ του Ολυμπιακού κέρδισε μια θέση στο ρόστερ της Νιγηρίας. Ο 24χρονος έφτασε σήμερα στην πατρίδα του για να ενσωματωθεί στην αποστολή και να ξεκινήσει τις προπονήσεις εν όψει της έναρξης της διοργάνωσης.

Olympiacos striker, Henry Onyekuru, has arrived at the Super Eagles of Nigeria’s camp in Abuja to swell the number of players in camp to nine.https://t.co/nBgE8SO5km

— Daily Trust (@daily_trust) January 1, 2022