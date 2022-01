Δεν άρχισε καλά η χρονιά για τον Τσιτσιπά – Τι συνέβη

Με άσχημο τρόπο μπήκε το 2022 για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας και νούμερο 4 στον κόσμο αποσύρθηκε από την αναμέτρηση κόντρα στον Χούμεπρτ Χούρκάτς για το ATP Cup στο Σίδνεϊ λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.

Το πιθανότερο είναι πως ο λόγος που τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση είναι το γεγονός πως δεν είναι ακόμη απόλυτα έτοιμος μετά την επέμβαση που έκανε στον αγκώνα τον Νοέμβριο.

Μένει τώρα να φανεί αν η απόφασή του θα αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι ή αν θα αποσυρθεί από όλο το τουρνουά για την εθνική ομάδα.

Τη θέση του πάντως πήρε ο Αριστοτέλης Θάνος ενώ ο Μιχάλης Περβολαράκης ηττήθηκε νωρίτερα από τον Καμίλ Μάιχζακ.

World No. 1076 Aristotelis Thanos subs in to face Hubert Hurkacz at #ATPCup

Feel better, @steftsitsipas 🙏 pic.twitter.com/rx3e1B4Es5

— Tennis TV (@TennisTV) January 1, 2022