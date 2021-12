Ομάδα Τούρκων και Τουρκοκυπρίων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζεύτηκε χθες βράδυ έξω από το κτίριο της Ύπατης Αρμοστείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο όπου και κρέμασε σημαίες του ψευδοκράτους.

Όπως αναφέρει το sigmalive, oι «Νεότουρκοι Ηνωμένου Βασιλείου» ανήρτησαν μάλιστα και φωτογραφίες με το εξής μήνυμα «πριν από ένα μήνα: Η σημαία της ΤΔΒΚ (όπως αποκαλούν το ψευδοκράτος) κατέβηκε έξω από το συμβούλιο του Waltham Forest και ένα μήνα μετά σημαία κυματίζει περήφανα στη ‘λεγόμενη πρεσβεία της »Κυπριακής Δημοκρατίας»».

1 month ago: The TRNC flag is taken down outside Waltham Forest Council, despite permission for it being up

1 month later: The TRNC flag flies proudly on the so-called “Republic of Cyprus” embassy#bloodychristmas #TurkishCypriotsExist pic.twitter.com/IRWeozhJXV

— Y.T.C (@Young_Turk_Cyp) December 22, 2021