Τι θα αγοράσουμε φέτος στο Secret Santa της παρέας;

Μια από τις αγαπημένες μας γιορτινές παραδόσεις είναι προ των πυλών. Τα χαρτάκια μοιράστηκαν, κι ο καθένας μας είναι έτοιμος να διαλέξει το καλύτερο δώρο για κάποιον από τους κολλητούς. Σας έτυχε ο γκατζετάκιας, η βιβλιοφάγος ή η λάτρης των παιχνιδιών; Όποια και αν είναι τα ενδιαφέροντα του αποδέκτη του δώρου σας, η κατάλληλη επιλογή είναι σίγουρο ότι σας περιμένει σε κάποιο από τα (φυσικά ή ηλεκτρονικά) ράφια του Public. Παρακάτω θα βρείτε κάποιες από τις δικές μας αγαπημένες επιλογές, που ίσως σας δώσουν έμπνευση για να γίνετε ο καλύτερος Secret Santa.

Ενσωματώνει οθόνη 10.1 ιντσών IPS HD ανάλυσης 1920 x 1200 για να βλέπεις ξεκούραστα ταινίες και παιχνίδια σε κρυστάλλινη εικόνα. Διαθέτει οκταπύρηνο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 450 με χρονισμό στα 1.8 GHz και σε συνδυασμό με τα 3GB μνήμης RAM και 32GB μνήμης ROM με δυνατότητα επέκτασης έως 256GB μέσω microSD, εξασφαλίζει ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία χωρίς κολλήματα.

Η νεαρή αρχαιολόγος Άγκνες Μαρτί μετακομίζει από τη Βαρκελώνη στο Λονδίνο ψάχνοντας δουλειά. Λίγο αφότου φτάσει στην πόλη, ενώ περπατάει στο Τεμπλ, μια ξαφνική νεροποντή την αναγκάζει να αναζητήσει καταφύγιο στο Moonlight Books, ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλιοπωλείο. Ο ιδιοκτήτης ψάχνει υπάλληλο· η Άγκνες γοητεύεται από την ιδιαίτερη προσωπικότητά του και αποφασίζει να δεχτεί τη θέση. Ο καιρός περνάει και η Άγκνες αρχίζει να μαθαίνει τον στριφνό χαρακτήρα του αφεντικού της και τις εκκεντρικότητες των τακτικών πελατών, του χαρισματικού αγοριού που θέλει να γίνει αστροναύτης, της κυρίας με τα βιολετί μαλλιά. Νιώθει να παρασύρεται από τη μαγεία αυτού του αξιαγάπητου βιβλιοπωλείου. Ώσπου μια μέρα, ένα πολύτιμο βιβλίο εξαφανίζεται. Ο επιθεωρητής Τζον Λόκγουντ αναλαμβάνει να ερευνήσει την υπόθεση, διαταράσσοντας την ηρεμία και τη γαλήνη της Άγκνες.

Η θερµοκρασία ανεβαίνει σε όλο τον πλανήτη και προκαλεί πυρκαγιές, ξηρασίες, εξαφάνιση ζώων και σφοδρές καταιγίδες –η κλιµατική αλλαγή είναι πραγµα-τικότητα. Πώς φτάσαµε όµως σε αυτή την κατάσταση και τι µπορούµε να κάνουµε από εδώ και πέρα; Μπορούµε να βρούµε τρόπους να προστατεύσουµε τον πλανήτη µας και ταυτόχρονα να κάνουµε πιο δίκαιη και ισότιµη τη ζωή όλων των αν-θρώπων που ζουν σε αυτόν;

Η Billie Eilish ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με τίτλο “Happier Than Ever” με 16 ολοκαίνουργια τραγούδια, για τις 30 Ιουλίου. Το “Happier Than Ever” είναι o νέoς ολοκληρωμένος δίσκος της πολυβραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας, μετά το ντεμπούτο της “When We All Go To Sleep, Where Do We Go?”.

«Ανύπαντρες ή μη, με παιδί ή χωρίς, εργαζόμενες ή αραχτές, με κιλά ή αδύνατες, είμαστε πάνω από όλα γυναίκες. Δεν χρειάζεται να βάζουμε ταμπέλες, δεν χρειάζεται να κρίνουμε αυστηρά η μία την άλλη. Είναι αποδεκτά όλα τα συναισθήματα και είμαστε καλές στον πυρήνα μας, όπως και αν βιώνουμε την κάθε αλλαγή. Αρκεί να προετοιμαστούμε για αυτή, να την αγκαλιάσουμε και να τη ζήσουμε όπως ξέρει και μπορεί η καθεμία από εμάς».

Αποδίδουν ήχο υψηλής ποιότητας, πλούσιο σε λεπτομέρεια, χάρη στην τεχνολογία DSEE που αποκαθιστά τους ήχους σταδιακής εξασθένησης και υψηλής συχνότητας.

Έχοντας σαν σκηνικό τα Μεσαιωνικά κάστρα, τα μοναστήρια και τους αγρούς του Μυστρά, οι παίκτες προσπαθούν να αυξήσουν την κυριαρχία τους αξιοποιώντας την ακολουθία τους που είναι ιππότες, καλόγεροι, γεωργοί αλλά και ληστές. Κάθε παίκτης με τη σειρά του τοποθετεί πλακίδια εδάφους δημιουργώντας το χάρτη του παιχνιδιού, ενώ παράλληλα τοποθετεί τους ανθρώπους του σε στρατηγικά σημεία.

Η σκηνή tipi είναι ένα τέλειο μέρος για παρέα, παιχνίδι ή απλώς ψύξη. Η σκηνή είναι εύκολο να συναρμολογηθεί και να διαλυθεί ξανά. Για να κάνετε τη σκηνή ακόμα πιο άνετη, συνδυάστε την με το καπιτονέ πατάκι παιχνιδιού κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα σχεδιασμένο για να ταιριάζει απρόσκοπτα μέσα στη νέα μας σκηνή παιχνιδιού. Αναδιπλούμενο και εύκολο στη μεταφορά.

Fun Fact: Το ήξερες ότι η λέξη “Jenga”, που έδωσε τον τίτλο της και στο ομώνυμο παιχνίδι, σημαίνει “χτισμένος’’ στα σουαχίλι; Χτίσε τον πύργο και μετακίνησε τα τουβλάκια από κάτω προς τα πάνω, αλλά πρόσεχε μην πέσει και σε πλακώσει. Ένα κλασσικό επιτραπέζιο παιχνίδι επιδεξιότητας με ξύλινα τουβλάκια, κατάλληλο για όλη την οικογένεια ή την παρέα σου.

Τα Μoleskine είναι μια σειρά από ιδιαίτερα δημοφιλή ημερολόγια υψηλής ποιότητας, σε διάφορα μεγέθη και σχέδια. Διακρίνονται για την ποιότητα του χαρτιού, την ανθεκτική κατασκευή τους και τον κομψό σχεδιασμό τους. Είναι εύχρηστα και ιδανικά για καθημερινή και επαγγελματική χρήση.

