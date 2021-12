Aποθεώσε Τσιμίκα ο Ρόμπερτσον – «Είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής»

Ο Κώστας Τσιμίκας πραγματοποίει μια εξαιρετική χρονιά με τα χρώματα της Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα της Premier League, με τον 25χρονο φουλ μπακ να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Γιούργκεν Κλοπ, έχοντας καταφέρει να διεκδικεί χρόνο συμμετοχής από έναν εκ των κορυφαίων αριστερών μπακ στην Ευρώπη, Άντι Ρόμπερτσον.

Ο Σκωτσέζος μπακ μίλησε για την συνύπαρξη του με τον Κώστα Τσιμίκα στην αριστερή πλευρά των «Reds», πλέκοντας το εγκώμιο του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

«Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής και έχουμε πολύ καλή σχέση. Είναι πολύ καλό να τον έχουμε στ’ αποδυτήρια γιατί είναι μες στη ζωντάνια κάθε φορά. Ο κόσμος τον βλέπει περισσότερο φέτος που παίζει. Πραγματικά, αν παίξει ξανά, δεν σημαίνει ότι κάνει κακό σε μένα ή το αντίθετο. Είμαστε δυο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές που θέλουμε ο ένας για τον άλλον να είναι καλός στο γήπεδο» ήταν το σχόλιο του Ρόμπερτσον για τον Τσιμίκα.

Ο Κώστας Τσιμίκας την φετινή χρονιά έχει καταγράψει με την φανέλα της Λίβερπουλ 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας «σερβίρει» και δύο ασίστ.

Andy Robertson on Kostas Tsimikas:

«He’s a really good player, Kostas. We get on well. He’s good to have about the changing room, he’s really lively. The fans have been able to see him more this season, he started the season and has played a few games since.» #awlive [mirror] pic.twitter.com/QMDX6AvO0H

