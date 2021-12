Ράδιο Αρβύλα – Δεν… πείστηκε το twitter από τις εξηγήσεις – «Να ακυρωθεί η εκπομπή»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η υπόθεση με τον παρουσιαστή του Ράδιο Αρβύλα, Στάθη Παναγιωτόπουλου, μετά τις αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με το σκοτεινό παρελθόν του.

Χθες, μετά το πρώτο σοκ, ο Αντώνης Κανάκης και οι υπόλοιποι παρουσιαστές του Ράδιο Αρβύλα, τόνισαν ότι δεν είχαν καμία πληροφόρηση για τις καταγγελίες που έχουν γίνει για τον πρώην συνεργάτη τους, πριν αυτές δημοσιευτούν στα social media τη Δευτέρα.

Θυμίζουμε ότι ο Παναγιωτόπουλος κατηγορείται για τη δημοσίευση τριών βίντεο και 300 φωτογραφιών της πρώην του σε πορνογραφική ιστοσελίδα, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Οι εξηγήσεις του Αντώνη Κανάκη στη σημερινή εκπομπή, φαίνεται να μην έπεισαν κάποιους στα social media, με χρήστες να κρίνουν τόσο τον Στάθη Παναγιωτόπουλο όσο και τα υπόλοιπα μέλη της εκπομπής του ΑΝΤ1.

