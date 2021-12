Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 80 ετών άφησε η Αν Ράις, συγγραφέας του μυθιστορήματος «Συνέντευξη με έναν Βρυκόλακα». Σύμφωνα με το BBC, η πολυαγαπημένη συγγραφέας τα βιβλία της οποίας έχουν ξεπεράσει τις 150 εκατομμύρια πωλήσεις, πέθανε το βράδυ του Σαββάτου περιτριγυρισμένη από μέλη της οικογένειάς της.

Η Αμερικανίδα συγγραφέας «έφυγε» εξαιτίας επιπλοκών στην υγεία της μετά από εγκεφαλικό, όπως ανακοίνωσε ο γιος της Κρίστοφερ Ράις στη σελίδα της στο Facebook. «Τις τελευταίες της ώρες, κάθισα δίπλα της στο κρεβάτι του νοσοκομείου αναλογιζόμενος με δέος τα επιτεύγματα και το κουράγιο της» έγραψε ο γιος της συγγραφέως στην ανάρτησή του.

Γεννημένη στην Νέα Ορλεάνη, η Ράις πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της νιότης της εκεί πριν μετακομίσει στο Τέξας και αργότερα στο Σαν Φρανσίσκο. Μεγάλωσε σε μια καθολική οικογένεια αλλά με την ενηλικίωσή της, ασπάστησε τον αγνωστικισμό. Ξεκίνησε την επαγγελματική συγγραφική καριέρα της με την έκδοση του βιβλίου «Συνέντευξη με έναν Βρικόλακα» το 1976, ενώ ζούσε στην Καλιφόρνια, και την δεκαετία του 1980 ξεκίνησε να γράφει τις συνέχειες αυτού του μυθιστορήματος.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, μετά από μια εκδοτική επιστροφή στον καθολικισμό, η Ράις κυκλοφόρησε τα μυθιστορήματα Christ the Lord: Out of Egypt και Christ the Lord: The Road to Cana, τα οποία περιγράφουν με λογοτεχνική μορφή συγκεκριμένα γεγονότα στην ζωή του Ιησού. Αρκετά χρόνια αργότερα αποστασιοποιήθηκε από τον χριστιανισμό, δηλώνοντας την αντίθεσή της με την στάση της εκκλησίας απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα αλλά ισχυριζόμενη ότι η πίστη στον Θεό παρέμενε «κεντρικό σημείο στην ζωή της». Ωστόσο, πλέον θεωρεί ότι έχει ασπαστεί τον ανθρωπισμό.

Τα βιβλία της Ράις έχουν πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια αντίτυπα και έχουν κάνει την ίδια ως μια από τις πιο δημοφιλείς συγγραφείς, με τις περισσότερες πωλήσεις, όλων των εποχών. Ενώ οι αντιδράσεις στα πρώιμα έργα της ήταν αρχικά ανάμεικτες, η Ράις έγινε πιο δημοφιλής στους κριτικούς και τους αναγνώστες την δεκαετία 1980. Το ύφος και το περιεχόμενο των έργων της έχουν αναλυθεί από τους κριτικούς της λογοτεχνίας.

Ήταν παντρεμένη με τον ποιητή και ζωγράφο Stan Rice για 41 χρόνια, από το 1961 μέχρι τον θάνατό του από καρκίνο του εγκεφάλου το 2002 σε ηλικία 60 ετών. Απέκτησαν δυο παιδιά, την Μισέλ που πέθανε από λευχαιμία σε ηλικία 5 ετών, και τον Κρίστοφερ που είναι επίσης συγγραφέας.

Το βιβλίο «Συνέντευξη με έναν Βρυκόλακα» εκδόθηκε το 1976 και έγινε best seller. Το 1994 μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστές τον Τομ Κρουζ (στον ρόλο του βρυκόλακα Λεστά) και τον Μπραντ Πιτ (στον ρόλο του Λούι), σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία στις αίθουσες.

Παράλληλα με τα μυθιστορήματά της με θέμα τα βαμπίρ, η Ράις έχει γράψει βιβλία όπως The Feast of All Saints (έγινε τηλεοπτική σειρά το 2001) και Servant of the Bones, που αποτέλεσε την βάση για τα ομώνυμα κωμικά βιβλία (2011). Αρκετά βιβλία από το The Vampire Chronicles προσαρμόστηκαν ως κόμικ από διάφορους εκδότες. Η Ράις έχει γράψει και ερωτική λογοτεχνία υπό τα φιλολογικά ψευδώνυμα Anne Rampling και A. N. Roquelaure, συμπεριλαμβανομένου του Exit to Eden, που αργότερα έγινε ταινία (1994).