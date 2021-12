Οι κονσόλες που ξεχωρίζουν για το σαλόνι σου

Δε θα γίνει απλά το νέο καμάρι του σαλονιού σου αλλά θα σου χαρίσει ώρες επί ωρών ψυχαγωγίας! Νέοι και παλιοί τίτλοι θα βρίσκονται στη διάθεσή σου, έτοιμοι να σου προσφέρουν επικές σόλο περιπέτειες και διασκεδαστικά διπλά με φίλους και συγγενείς σε co-op και versus καταστάσεις. Το ζητούμενο είναι απλά να κάνεις τη σωστή επιλογή. Εμείς ρίξαμε μια ματιά και σου προτείνουμε τις καλύτερες κονσόλες της αγοράς. Εσύ απλά επίλεξε πού θα ξεκινήσεις το παιχνίδι!

Microsoft Xbox Series X

Ένα πραγματικό «τέρας» επιδόσεων, το Xbox Series X είναι η ισχυρότερη κονσόλα που δημιουργήθηκε ποτέ! Το λιτό του design του επιτρέπει να περνά σχετικά απαρατήρητο -το γεγονός ότι είναι αθόρυβο παίζει όσο να ‘ναι κι αυτό τον ρόλο του. Στα ενδότερά του όμως, κρύβονται επεξεργαστής με οκτώ πυρήνες στα 3,8 GHz, 16 GB GDDR6 RAM, δίσκο NVMe PCIe SSD του 1 TB και γραφικά βασισμένα στην τελευταίας γενιάς αρχιτεκτονική RDNA 2 της AMD με απόδοση 12,15 TFLOP. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα κρυστάλλινη εικόνα με απίστευτα ομαλή κίνηση, σπουδαία χρώματα και φοβερό βαθμό λεπτομέρειας. Όσο για τα video games; Το Game Pass κάνει το θαύμα του, φροντίζοντας πως θα ‘χεις ανά πάσα στιγμή εκατοντάδες τίτλους στη διάθεσή σου.

Sony PS5

Ό,τι και να πούμε για το PS5 θα ‘ναι λίγο. Πρόκειται άλλωστε για την κονσόλα που ακόμα και σήμερα, έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία της παραμένει ανάρπαστη, καθώς εξαντλείται με το πού εμφανιστεί στα ράφια των καταστημάτων! Η Sony άλλωστε δημιούργησε ένα εκπληκτικό σύστημα το οποίο χάρη στον ειδικά διαμορφωμένο SSD δίσκο των 825 GB είναι σε θέση να εκμηδενίζει loading times και να σου προσφέρει την πιο σβέλτη εμπειρία gameplay που είχες ποτέ! Αν μάλιστα σε όλα αυτά προσθέσεις τις φοβερές first-party κυκλοφορίες της Sony στο πλαίσιο franchises όπως τα God of War, Uncharted, Horizon, Ghost of Tsushima, The Last of Us, Ratchet & Clank, Gran Turismo κ.α. τότε δε θες τίποτε άλλο!

Nintendo Switch

Το Nintendo Switch είναι η τέλεια επιλογή για τους… αναποφάσιστους! Θες να ξεκινήσεις να παίζεις στο κρεβάτι σου και αργότερα να περάσεις στη μεγάλη τηλεόραση στο σαλόνι; Τσεκ. Θες να αρχίσεις το παιχνίδι στο σπίτι αλλά σε λίγο που θα φύγεις να συνεχίσεις σαν να μην τρέχει τίποτα; Τσεκ. Το Switch θα σε ακολουθήσει παντού, δίνοντάς σου την ευκαιρία να απολαύσεις τίτλους όπως Pokemon, Mario Kart, Smash Bros., Donkey Kong, Animal Crossing, Mario Odyssey, Zelda και τόσους άλλους όπου και όπως προτιμάς. Με σπουδαία οθόνη αφής, σταθερό κράτημα, μεγάλης χωρητικότητας μπαταρίας και απίστευτη ευελιξία, είναι η κονσόλα που θα προσαρμοστεί χωρίς κανένα πρόβλημα στον τρόπο ζωής σου.

Microsoft Xbox Series S

Το Xbox Series S είναι φοβερή περίπτωση κονσόλας! Μπορεί να κυκλοφόρησε στη σκιά του ισχυρότερου Series X όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για τον απόλυτο next-gen σταρ. Κατ’ αρχάς έρχεται σε τόσο χαμηλή τιμή που θα νομίζεις πως πρόκειται για κονσόλα προηγούμενης γενιάς! Ποτέ άλλοτε καινούριο σύστημα δεν ήταν τόσο προσιτό οικονομικά. Με πανέμορφο design, συμπαγές και αθόρυβο, θα σου δώσει τη δυνατότητα να παίξεις κάθε νέο τίτλο στα 1440p και με ρυθμό ανανέωσης έως και 120 fps, απολαμβάνοντας κορυφαίο gameplay. Μπορεί να μη διαθέτει μονάδα οπτικού δίσκου αλλά με τους εκατοντάδες τίτλους που θα ξεκλειδώσει για λογαριασμό σου το Game Pass (πωλείται ξεχωριστά), ούτε που θα το καταλάβεις!

Nintendo Switch Lite

Αν σκοπεύεις να χρησιμοποιείς το Nintendo Switch που λέγαμε πιο πάνω ως handheld, δηλαδή δε σε ενδιαφέρει στο ελάχιστο η δυνατότητα σύνδεσής του στην τηλεόρασή σου, τότε ενδεχομένως να είχε νόημα να εξετάσεις το Switch Lite. Κομματάκι πιο συμπαγές και ελαφρύ, καταλαμβάνει λιγότερο χώρο και ως εκ τούτου μεταφέρεται ακόμα πιο εύκολα. Η οθόνη του είναι ένα «κλικ» πιο μικρή ενώ και τα Joy Con δεν αφαιρούνται, όμως στον αντίποδα, θα το βρεις σε απίθανα χρώματα και σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή (με τη σχέση τιμής/απόδοσης ως εκ τούτου να… εκτοξεύεται). Α, και εννοείται πως θα ‘σαι σε θέση να παίζεις όλες τις φοβερές αποκλειστικότητες της Nintendo αλλά και ό,τι άλλο τίτλο λανσάρει τρίτη εταιρεία στην πλατφόρμα (από FIFA και Diablo, μέχρι Fortnite και Doom)

TheC64 Mini

Ο θρύλος ξαναζεί! Ο Commodore 64, το σύστημα με το οποίο μεγάλωσαν γενιές και γενιές είναι και πάλι εδώ για να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι και να μάθουν οι νεότεροι. Ο home computer που λατρέψαμε κυκλοφορεί σε μία μίνι έκδοση (στο 50% του μεγέθους του αυθεντικού μοντέλου) διαθέτοντας θύρες USB και HDMI και περιλαμβάνοντας περί τα 64 παιχνίδια (California Games, Jumpman, Speedball 2, Paradroid και άλλες κλασικές κυκλοφορίες). Έρχεται με USB joystick υποστηρίζοντας και δεύτερο ενώ θα είσαι σε θέση να κατεβάσεις και να εγκαταστήσεις software updates μέσω USB stick -κι αν το λέει η καρδούλα σου, να πειραματιστείς με τη BASIC και να γράψεις μέχρι video games και προγράμματα!

Nintendo Game & Watch

Πολύ πριν η αγαπημένη μας Nintendo καταπιαστεί με το Switch, το DS, ακόμα και το θρυλικό Game Boy, ήταν γνωστή για τα Game & Watch. Τι ήταν αυτά; Μικρές, φορητές κονσόλες, με διαφορετική εμφάνιση η καθεμία, που περιείχαν από ένα παιχνίδι! Ε, λοιπόν, τώρα έχεις κι εσύ την ευκαιρία να ταξιδέψεις στα μαγικά 80s, μέσα από τις επανεκδόσεις των θρυλικών Game & Watch! Θα βρεις δύο διαφορετικά συστήματα στην αγορά: ένα για το Super Mario Bros. και ένα για το The Legend of Zelda -ό,τι πρέπει για να γιορτάσεις την 35η επέτειο του τελευταίου. Συλλεκτικά κομμάτια και σε σούπερ τιμή αμφότερα, θα σου προσφέρουν μία αυθεντική εμπειρία Nintendo και ώρες αγνής ψυχαγωγίας!

Sony PS4 Pro

Αν για τον οποιονδήποτε λόγο θεωρείς ότι η νέα γενιά συστημάτων δεν είναι ακόμα για ‘σένα, τότε το PS4 Pro είναι η καταλληλότερη επιλογή. Μία εξαιρετικά ισχυρή κονσόλα που θα σου δώσει τη δυνατότητα να παίξεις ό,τι καλύτερο κυκλοφόρησε τα τελευταία επτά-οκτώ χρόνια, το PS4 σαν πλατφόρμα θα συνεχίσει να υποστηρίζεται από τη Sony οπότε θα ‘σαι καλυμμένος και όσον αφορά στο εγγύς μέλλον. Με δίσκο 1 TB και μονάδα Blu-ray για να ‘χεις την ευχέρεια επιλογής μεταξύ φυσικής και ψηφιακής διανομής, το PS4 Pro έρχεται με βελτιωμένο Wi-Fi στα 2,4 και τα 5 GHz και υπηρεσίες Share Play και Remote Play στα 1080p.