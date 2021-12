Αγγελία για μηχανικούς ανέβασε ο ιδρυτής των Tesla και Space X Ίλον Μασκ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter και μέσα σε μία ώρα, η ανάρτηση έχει γίνει viral.

«Όπως πάντα, η Tesla αναζητά σκληροπυρηνικούς μηχανικούς τεχνητής νοημοσύνης, που να νοιάζονται να λύσουν προβλήματα, τα οποία επιδρούν στις ζωές ανθρώπων με έναν ευθύ και ουσιαστικό τρόπο» έγραψε ο Μάσκ.

As always, Tesla is looking for hardcore AI engineers who care about solving problems that directly affect people’s lives in a major way.https://t.co/0B5toOOHcj

