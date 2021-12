Την κατασκευή ενός νέου πεδίου εκτόξευσης στην Φλόριντα, για να χρησιμοποιηθεί από τον γιγαντιαίο πύραυλο Starship, ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της SpaceX Ίλον Μασκ.

«Η κατασκευή της εξέδρας εκτόξευσης Starship στο Ακρωτήριο έχει ξεκινήσει», είπε ο Μασκ σε ένα tweet.

Το Starship είναι ο τεράστιος πύραυλος επόμενης γενιάς που αναπτύσσει η SpaceX για να εκτοξεύσει φορτίο και ανθρώπους σε αποστολές όπως τη Σελήνη αλλά και τον Άρη.

Construction of Starship orbital launch pad at the Cape has begun

— Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2021