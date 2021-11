Tesla – Πώς η αλλόκοτη «δημοσκόπηση» του Ίλον Μασκ στο Twitter βούλιαξε τη μετοχή

H μετοχή της Tesla Inc. έχασε γύρω στο 7% της αξίας της στις προσυνεδριακές διαπραγματεύσεις της Δευτέρας, καθώς ο ιδρυτής της Ίλον Μασκ φαίνεται έτοιμος να πουλήσει μετοχές αξίας 21 δισ. δολαρίων.

Το Σάββατο, ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος ρώτησε τους εκατομμύρια ακολούθους του στο Twitter αν πρέπει να πουλήσει το 10% των μετοχών του στην Tesla. Το 57,9% των 3,5 εκατομμυρίων απαντήσεων έλεγε «ναι» στην πώληση.

Ο Μασκ είχε δηλώσει πως θα συμμορφωθεί με την ετυμηγορία του Twitter, μέχρι στιγμής όμως δεν έχει σχολιάσει τη δημοσκόπηση, ούτε έχει διευκρινίσει πώς και πότε θα κάνει πράξη την πώληση των μετοχών.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

