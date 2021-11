Το Α και το Ω στη διαχείριση του κορωνοϊού είναι το εμβόλιο

Θα αρχίσω σήμερα με τη σύσταση της ομάδας των Ειδικών Επιστημόνων, που καλούν τον κόσμο να δείξει ψυχραιμία έως ότου υπάρξουν επαρκή στοιχεία για τη μετάλλαξη «Όμικρον» του κορωνοϊού. Την σύσταση κάνει επίσης και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, Μαρία Θεοδωρίδου: «Το Α και το Ω στη διαχείριση ενός σημαντικού γεγονότος είναι η ψυχραιμία» σημειώνει η κυρία Θεοδωρίδου, η οποία ανέφερε ότι η εμφάνιση της παραλλαγής «Όμικρον» υπαγορεύει εντατικοποίηση των εμβολιασμών. Συστήνει, επίσης, «τήρηση όλων των μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού, υπομονή και ψυχραιμία μέχρι να έχουμε τα επιστημονικά δεδομένα για τον έλεγχο του προβλήματος».

Οι προβληματισμοί για την νέα μετάλλαξη «Όμικρον» είναι αρκετοί και η επιστημονική κοινότητα χρειάζεται χρόνο για να δώσει απαντήσεις. Το πρώτο ερώτημα αφορά τη μεταδοτικότητα, που αναμένεται να είναι αυξημένη. Στην περιοχή που εντοπίστηκε, ο ρυθμός αναπαραγωγής εκτινάχθηκε στο 2, γεγονός που δείχνει ότι επικράτησε της μετάλλαξης Δέλτα.

Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ανησυχούμε (και καλά κάνουμε) για τη μετάλλαξη «Όμικρον» για την οποία δεν έχουμε επαρκή στοιχεία, ούτε για τη μεταδοτικότητά της, ούτε για το αν μας προστατεύουν επαρκώς τα εμβόλια, ενώ την ίδια ώρα και η μετάλλαξη Δέλτα (και Δέλτα plus) θερίζει. Με 104 νεκρούς και 657 διασωληνωμένους, ή εάν θέλετε με πάνω από 18.000 νεκρούς από την αρχή της πανδημίας ο κορωνοϊός εξακολουθεί να είναι εδώ και να είναι επικίνδυνος.. Και θα μείνει ακόμα για πολύ όσο υπάρχουν τόσοι πολλοί ανεμβολίαστοι. Ευτυχώς όμως (και αυτά ίσως να είναι τα πιο ευχάριστα νέα μέσα σε αυτή την καταχνιά που προκαλεί η πανδημία) που ο αριθμός των εμβολιασμών αυξάνεται καθημερινά. Όπως μου είπε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ξεπεράσαμε ήδη τους 14.000.000 εμβολιασμούς με πάνω από επτά εκατομμύρια να είναι οι εμβολιασμοί με τουλάχιστον μία δόση. Ειδικά για την αναμνηστική δόση και στους δικαιούχους, εξήγησε πως ήδη έχει εμβολιαστεί το 40% των δικαιούχων και ένα 25% έχει προγραμματίσει το ραντεβού του. Σύντομα θα είναι και η γνωμοδότηση για τη χορήγηση του εμβολίου της Pfizer σε παιδιά 5-11 ετών. Δεν μπορεί, είπε ο κ. Θεμιστοκλέους να διατεθεί πριν από τις 20 Δεκεμβρίου.

Ένα άλλο θετικό νέο έρχεται από τον CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά ο οποίος εξέφρασε την βεβαιότητα ότι το φάρμακο Paxlovid, κατά της Covid 19, δεν θα επηρεαστεί από την νέα μετάλλαξη. Να σημειώσω εδώ ότι στο Μαξίμου εξετάζουν διάφορες προτάσεις για το πως θα προσελκύσουν περισσότερους συνανθρώπους μας (κυρίως στις ηλικίες πάνω από 60 ) αν εμβολιαστούν και πώς θα δυσκολέψουν (με αύξηση των τεστ) την καθημερινότητα των ανεμβολίαστων.

***

Ο Μητσοτάκης και ο… vegan μπακλαβάς

Υπουργός που βρέθηκε στα Γιάννενα για το προσυνέδριο της ΝΔ, μου αποκάλυψε μερικά στιγμιότυπα με τον Πρωθυπουργό, τα οποία σας παρουσιάζω αμέσως. Ο εν λόγω υπουργός ζήτησε ανωνυμία (δεν ξέρω γιατί).

*Πρώτη «στάση» του Πρωθυπουργού στα Γιάννενα ήταν με ένα νεαρό κτηνοτρόφο. Δεν θα ήταν ούτε 30 χρονών όταν αυτός αποκάλυψε στον κ. Μητσοτάκη ότι εκτρέφει μια σπάνια ράτσα προβάτων. Μια ελληνική ξεχασμένη ράτσα. Και τι το ιδιαίτερο έχει αυτή η σπάνια, όπως την χαρακτήριζε ράτσα προβάτων. Έχει, είπε, νοστιμότερο κρέας και το κρέας αυτό έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες: «Θα μου φέρεις λίγο κρέας και εμένα έτσι;», του είπε χαριτολογώντας ο Πρωθυπουργός.

*Δεύτερη «στάση» του ήταν με μια νεαρή η οποία παρασκευάζει vegan μπακλαβάδες με συνταγή αποτελούμενη από μπόλικα καρύδια, μέλι, κανέλα και φρυγανιά. Φαίνεται πως ο πρωθυπουργός του άρεσε η ιδέα του vegan Μπακλαβά (που είναι πρωτοχρονιάτικο έθιμο στη Ρούμελη) και ζήτησε μάλιστα ένα κομμάτι, με την νεαρή να υπόσχεται ότι θα του φέρει ολόκληρο ταψί vegan μπακλαβά.

* Τρίτη «στάση» ήταν συνάντηση με την ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η οποία του περιέγραψε την καλή εικόνα που έχει η χώρα στο εξωτερικό, αλλά παράλληλα συμβούλευσε τον Πρωθυπουργό να… προσέχει μήπως και οι Βρετανοί θελήσουν να μας δώσουν μεν τα γλυπτά του Παρθενώνα με αντάλλαγμα να τους δώσουμε τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης χαμογέλασε (δεν ξέρω εάν του άρεσε αυτή η ιδέα και αυτή η συμβουλή ) και την προσπέρασε χωρίς να της πει τίποτα.

*Μετά υπήρξε και αναφορά προς το Γιαννιώτη υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο fake news, λέγοντας ότι αγαπά πολύ τα Γιάννενα και για το λόγο αυτό έρχεται συχνά αν και ορισμένοι βρίσκουν την ευκαιρία να γράφουν fake news ότι πηγαίνει στα Γιάννενα για να πίνει μαζί με τον Αμυρά ουίσκι και τσίπουρο (εννοούσε την Ραλλία Χρηστίδου την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε τέτοια ανάρτηση πλην όμως δεν την κατονόμασε).

Να σημειώσω και το dresscode των γαλάζιων, βουλευτών, υπουργών και στελεχών και νεολαιών που μετείχαν στο προσυνέδριο της ΝΔ. Ήταν σχεδόν όλοι τους casual ντυμένοι, δηλαδή όπως ήταν ντυμένος ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στα Γιάννενα φορώντας ένα φουτεράκι, το ίδιο έπραξαν (ωσάν να είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους) οι πάντες, πλην ενός, του Προέδρου της Βουλής. Ο Πρόεδρος Κώστας Τασούλας φορούσε κοστούμι (θεσμός εξάλλου είναι η προεδρία της Βουλής).

***

Η ala carte εφαρμογή των μέτρων

Αποτελεί συνήθεια στην Ελλάδα η ala carte εφαρμογή των νόμων, των μέτρων, των κυρώσεων και γενικώς όσων αποφάσεων επιβάλλονται. Προχθές λοιπόν, Κυριακή 28 Νοεμβρίου, εν μέσω μετάλλαξης «Όμικρον», 96 νεκρών και 641 διασωληνωμένων, στην εκκλησία των Αγ. Θεοδώρων όπου τελέστηκε το Μνημόσυνο της Φώφης, δεν ζήτησε κανείς από κανέναν το οποιοδήποτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού ελέγχου. Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων βρέθηκε στην εκκλησία, χωρητικότητας 30-40 πιστών, με αποτέλεσμα ο εσωτερικός χώρος να κινδυνεύει να μετατραπεί σε εστία υπερμετάδοσης του κορωνοϊού.

***

Ο Κουτσούμπας στο Παρίσι και η γαλλική Κομούνα

Το Παρίσι θα επισκεφτεί από τις 3 ως τις 5 Δεκέμβρη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με φορείς και Έλληνες μετανάστες. Θα συναντηθεί με εκπροσώπους των συλλόγων γονέων των ελληνικών σχολείων, αλλά και με τον Πρόξενο της Ελλάδας στη Γαλλία, στο Ελληνικό Προξενείο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, έχει το πρόγραμμά του με αφορμή τις εκδηλώσεις για τα 150 χρόνια της Παρισινής Κομμούνας. Έτσι, ο Κουτσούμπας θα παρευρεθεί στον ιστορικό περίπατο “Στα βήματα της Κομμούνας” και θα καταθέσει στεφάνι στον “Τοίχο των Ομόσπονδων”, στο νεκροταφείο του Περ Λασέζ, όπου πραγματοποιήθηκε η τελευταία μαζική σφαγή Κομμουνάρων και σήμερα υπάρχει μνημείο αφιερωμένο στην Παρισινή Κομμούνα, ενώ το Σάββατο 4 Δεκέμβρη το μεσημέρι θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα: «Παρισινή Κομμούνα 1871: Ο δοξασμένος προάγγελος της νέας κοινωνίας – Παρακαταθήκες για το σύγχρονο επαναστατικό, εργατικό κίνημα». Πέρυσι ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε το Λονδίνο, εφέτος το Παρίσι, απόδειξη πως το ΚΚΕ διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τους Έλληνες του εξωτερικού.

***

Σαμαράκης στην οθόνη

Οκτώ σκηνοθέτες των οποίων μικρού μήκους ταινίες είναι εμπνευσμένες από διηγήματά του Αντώνη Σαμαράκη, παρουσιάζουν αυτές τις ταινίες στο πλαίσιο ειδικού αφιερώματος στον συγγραφέα, καθώς εφέτος, ως γνωστόν είναι έτος Αντώνη Σαμαράκη. Οι ταινίες των κ.κ. Άρη Μπαφαλούκα (Το ποτάμι), Γιάννη Καραπιπερίδη (Το ποτάμι), Νάνσυς Σπετσιώτη (Σ’ένα συνοριακό σταθμό), Κυρηναίου Παπαδημάτου (Ο ήλιος έκαιγε πολύ), Μιχάλη Φελάνη (Η απέναντι όχθη), Σάββα Σταύρου (Φιστίκια Αιγίνης), Γεωργίας Νικολάου (Το ποτάμι) και Χρυσηίδας Γαζή (Ο ήλιος έκαιγε πολύ) θα παιχτούν την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου στον κινηματογράφο Αστορ (Πλ. Κοραή) και 13, 14, 20, 21 Δεκεμβρίου στον κινηματογράφο Ανδόρα (Σεβαστουπόλεως 117, Αμπελόκηποι). Αργότερα, αρχές του 2022, το αφιέρωμα θα προβληθεί και στην Θεσσαλονίκη.

***

Παγκόσμιος ανασχηματισμός και ελληνική στρατηγική

Στην Αθήνα θα βρίσκεται σήμερα (εκτός απροόπτου) ο Stephan Mergenthaler, Head of Strategic Intelligence και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του World Economic Forum, για να μιλήσει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργανώνει το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Θέμα της συζήτησης, «Changing Global Dynamics – Greece Leading into a new Era», με δύο κύκλους συζητήσεων, «Παγκόσμιος Ανασχηματισμός & Ελληνική Στρατηγική» και «Η δυναμική της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας». Μεταξύ άλλων διακεκριμένων ομιλητών στις συζητήσεις είναι οι, Αλέξης Πατέλης, Σύμβουλος Οικονομικών στον Πρωθυπουργό, Olaf Kjelsen, Πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα, Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Δρ. Μαρίλη Μέξη, Σύμβουλος για την ψηφιακή εργασία και τις πολιτικές απασχόλησης, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας OHE, Ορέστης Τσακαλώτος, CEO της Qualco. Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στη νέα εποχή των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών και προκλήσεων που διαμορφώνονται στον κόσμο μετά τα χρόνια της πανδημίας. Στρατηγική πρόβλεψη και καινοτομία φαίνεται να είναι σημαντικές παράμετροι που θα βοηθήσουν Κυβέρνηση και επιχειρηματικό κόσμο να ανταπεξέλθουν και να εντοπίσουν ευκαιρίες που αναδύονται σε Εθνικό επίπεδο, μέσα από μια νέα παγκόσμια δυναμική ανά χώρα.