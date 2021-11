People walk along the river Thames after new measures were announced yesterday due to the Omicron coronavirus variant, in London, Britain, November 28, 2021. REUTERS/Tom Nicholson

Στους ρυθμούς της νέας μετάλλαξης «χορεύουν» πλέον πολλές χώρες της Ευρώπης, δημιουργώντας έντονη ανησυχία σε εμβολιασμένους και μη, αφού την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες επιχειρούν να πάρουν απαντήσεις σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στο νέο στέλεχος και στο εάν θα είναι ανθεκτικό έναντι των εμβολίων. Εισαγόμενα κρούσματα από χώρες της νότιας Αφρικής έχουν καταγραφεί σε Βέλγιο, Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία και Τσεχία, ενώ στη λίστα μπήκαν η Ολλανδία και η Δανία. Τράπεζες – Χαμηλότοκα δάνεια €12,7 δισ. σε επιχειρήσεις τον Δεκέμβριο Οι υγειονομικές αρχές της Ολλανδίας ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι 13 από τα κρούσματα της Covid-19 που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών που έφτασαν αεροπορικώς στη χώρα από τη Νότια Αφρική την Παρασκευή φέρουν την παραλλαγή Όμικρον. Ήταν μεταξύ των 61 επιβατών που βρέθηκαν θετικοί στον κοροναϊό και επέβαιναν σε δύο πτήσεις με συνολικά περίπου 600 επιβάτες. Η Δανία κατέγραψε δύο κρούσματα της παραλλαγής Όμικρον του κοροναϊού σε ταξιδιώτες από την Νότια Αφρική, όπως αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η αρχή λοιμωδών ασθενειών της χώρας. Τα δύο αυτά άτομα, τα οποία ταξίδεψαν αεροπορικώς στη Δανία, τέθηκαν σε απομόνωση και οι αρχές ιχνηλατούν τυχόν στενές επαφές τους. «Αυτό ήταν αναμενόμενο και επομένως η στρατηγική μας είναι να συνεχίσουμε την εντατική παρακολούθηση των μολύνσεων στη χώρα», δήλωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Serum Χένρικ Ούλουμ. Τα δύο αυτά άτομα, τα οποία ταξίδεψαν αεροπορικώς στη Δανία, τέθηκαν σε απομόνωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, και οι αρχές ιχνηλατούν τυχόν στενές επαφές τους. Στη Βρετανία (έχουν εντοπιστεί τρία κρούσματα), η κυβέρνηση ανακοίνωσε το Σάββατο 27/11 νέα μέτρα σε μια προσπάθεια ανάσχεσης της εξάπλωσης της Όμικρον αυστηροποιώντας τους κανονισμούς για όσους φθάνουν στη Βρετανία και επιβάλλοντας τη χρήση μάσκας σε καταστήματα και μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αγγλία. Επίσης, είναι υπό εξέταση η επέκταση της χορήγησης αναμνηστικής δόσης λόγω της παραλλαγής Όμικρον. Το Σάββατο επίσης και το Βέλγιο ανακοίνωσε δυο κρούσματα της νέας παραλλαγής ενώ κρούσματα της νέας μετάλλαξης «Όμικρον» εντοπίστηκαν στη Γερμανία, (τρία μέχρι στιγμής) αλλά και στην Τσεχία. Η νέα παραλλαγή Όμικρον του κοροναϊού πιθανόν να κυκλοφορεί ήδη στη Γαλλία, όπως είπε σήμερα Κυριακή ο υπουργός Υγείας της χώρας προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση αυστηροποιεί τους περιορισμούς για να περιορίσει την εξάπλωσή του. «Δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, αλλά είναι ζήτημα ωρών», είπε στους δημοσιογράφους ο Ολιβιέ Βεράν σε ένα εμβολιαστικό κέντρο στο Παρίσι. Στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, σε προληπτική καραντίνα 10 ημερών, όπως επιβάλλει το αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο που υιοθετήθηκε, έχουν τεθεί πέντε Έλληνες ναυτικοί που έφτασαν με πτήση από χώρες της νότιας Αφρικής και ενδιάμεσο σταθμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ολοι πάντως, βρέθηκαν αρνητικοί στον κορονοϊό. Η μετάλλαξη Όμικρον εντοπίστηκε από επιστήμονες της Νότιας Αφρικής αυτήν την εβδομάδα, οδηγώντας πολλές κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο να επιβάλουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς στη Νότια Αφρική και σε γειτονικές της χώρες. Τέλος να σημειωθεί ότι, η επίσπευση της τρίτης δόσης σύμφωνα με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους πλέον κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ. Περιβάλλον – Φθίνει η «χορωδία» της φύσης Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share