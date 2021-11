ΛεΜπρόν και Γουέστμπρουκ ισοφάρισαν επίδοση 43 χρόνων στους Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς μπορεί ακόμα να ψάχνονται, γνωρίζοντας στο τελευταίο τους παιχνίδι την ήττα από τους Σακραμέντο Κινγκς μετά από μια απίστευτη εξέλιξη, με τους «Βασιλιάδες» να επικρατούν στην 3η παράταση με 141-137, αλλά οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Ράσελ Γουέστμπρουκ φρόντισαν να θυμήσουν στους φιλάθλους της ομάδας τις εποχές του Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Ο λόγος; Οι δύο παίκτες των «Λιμνάνθρωπων» έγιναν το πρώτο δίδυμα μετά τις 3 Νοεμβρίου 1978 και αυτό των Νορμ Νίξον και Αμπντούλ Τζαμπάρ που τελειώνει έναν αγώνα με τουλάχιστον 25 πόντους και 10 ασίστ ο καθένας.

Ειδικότερα, ο ΛεΜπρόν είχε 30 πόντους και 11 ασίστ, ενώ ο Γουέστμπρουκ 29 πόντους, 11 ασίστ, μαζί και με 10 ριμπάουντ, πετυχαίνοντας έτσι ένα ακόμα triple-double στην καριέρα του.

LeBron James and Russell Westbrook became the first Lakers duo to each record at least 25 points and 10 assists in a game since Nov. 3, 1978 (Norm Nixon & Kareem Abdul-Jabbar). pic.twitter.com/9grJOjh9ju

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 27, 2021