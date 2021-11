Η παραλλαγή Όμικρον έχει προκαλέσει φόβο σε όλο τον πλανήτη αφού το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν την «πιάνουν» τα εμβόλια, ενώ φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα μεταδοτική. Χαρακτηριστικό είναι ότι έγινε στο Άμστερνταμ όταν σήμανε συναγερμός για δύο πτήσεις που έφτασαν από τη Νότια Αφρική.

Η ολλανδική κυβέρνηση απαγόρευσε όλες τις πτήσεις από κράτη στο νότιο τμήμα της Αφρικής και ξεκαθάρισε πως όσοι βρίσκονταν ήδη εν πτήσει θα υποβληθούν σε εξετάσεις και πιθανόν καραντίνα μετά την άφιξή τους.

Τελευταία χώρα που αποφάσισε ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω της παραλλαγής Όμικρον είναι η Αυστραλία. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κυβέρνηση της Αυστραλίας επέβαλε σήμερα περιορισμούς σε ανθρώπους που βρίσκονταν πρόσφατα σε εννέα κράτη του νότιου τμήματος της Αφρικής, μετά τον εντοπισμό της παραλλαγής Όμικρον του νέου κορωνοϊού, που εγείρει ανησυχία για νέο φονικό κύμα της πανδημίας.

Δυνάμει των μέτρων –με άμεση ισχύ– που αποφάσισε να λάβει η κυβέρνηση του Σκοτ Μόρισον, θα απαγορευθεί σε όλους τους αλλοδαπούς που βρίσκονταν στις χώρες αυτές πρόσφατα η είσοδος στην αυστραλιανή επικράτεια, ενώ οι πολίτες της χώρας και οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού που επιστρέφουν θα τίθενται σε καραντίνα για 14 ημέρες, διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας, ο Γκρεγκ Χαντ.

Οι χώρες που αφορούν οι περιορισμοί είναι η Νότια Αφρική, η Ζιμπάμπουε, η Μποτσουάνα, το Λεσότο, το Εσουατίνι, οι Σεϋχέλες, το Μαλάουι και η Μοζαμβίκη.

«Σε όποιον δεν είναι πολίτης της Αυστραλίας ή συγγενής πρώτου βαθμού πολίτη της Αυστραλίας, και βρισκόταν σε αφρικανικές χώρες όπου έχει εντοπιστεί και εξαπλωθεί η παραλλαγή Όμικρον μέσα στις προηγούμενες 14 ημέρες, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στην Αυστραλία», είπε ο κ. Χαντ.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να αναστείλουν προσωρινά τα ταξίδια από τη νότια Αφρική, μετά τον εντοπισμό νέας παραλλαγής του κοροναϊού, ανακοίνωσε η σλοβακική προεδρία.

Σε ανάρτηση στο Twitter, η σλοβακική προεδρία ανέφερε ότι μια επιτροπή ειδικών και από τις 27 χώρες μέλη συμφώνησε ότι είναι αναγκαίο να επιβληθούν προσωρινά περιορισμοί σε όλα τα ταξίδια προς την ΕΕ από τη νότια Αφρική.

Διπλωματική πηγή της ΕΕ είπε ότι οι περιορισμοί θα ισχύουν για τις εξής χώρες:

#COVID19 | ❗️Integrated Political Crisis Response mechanism (#IPCR) met & agreed on the need to activate the #emergency break & impose temporary restriction on all travel into EU from southern #Africa.#EU2021SI called upon Members to test & quarantine all incoming passengers.❗️

