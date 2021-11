Ο μουσικός της τζαζ Τζον Μπατίστ συγκέντρωσε σήμερα τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα μουσικά βραβεία Grammy, ενώ τον ακολουθούν ο Τζάστιν Μπίμπερ, η Doja Cat και η H.E.R.

Με 11 υποψηφιότητες, ο 35χρονος πιανίστας προηγείται με διαφορά του Καναδού σταρ της ποπ, ηλικίας 27 ετών και τις οκτώ υποψηφιότητές του. Η Doja Cat και η H.E.R. συγκεντρώνουν επίσης οκτώ, ενώ η Μπίλι Άιλις επτά.

Ο Μπατίστ θα αναμετρηθεί με τον Μπίμπερ για το κορυφαίο βραβείο, το άλμπουμ της χρονιάς, μαζί με την Μπίλι Άιλις, την Doja Cat, τη H.E.R, τον Κάνιε Γουέστ, τον Τομ Μπένετ, τη Λέιντι Γκάγκα, την Ολίβια Ροντρίγκο και την Τέιλορ Σουίφτ, ανέφεραν οι διοργανωτές της εκδήλωσης.

Τα βραβεία Grammys, η υψηλότερη τιμή στη μουσική βιομηχανία, θα απονεμηθούν σε μια τελετή στο Λος Άντζελες, την 31η Ιανουαρίου.

Οι υποψήφιοι στις τρεις κορυφαίες κατηγορίες, άλμπουμ, τραγούδι και ηχογράφηση της χρονιάς, αυξήθηκαν σε 10 από 8 για πρώτη φορά.

«Προσθέτοντας περισσότερους υποψηφίους είναι ένας τρόπος να ανοίξουμε ένα μεγαλύτερο δίχτυ για περισσότερη μουσική, περισσότερους καλλιτέχνες και περισσότερα φύλα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Recording Academy Χάρβεϊ Μέισον Τζ., ανακοινώνοντας τις αλλαγές σήμερα.

Η Άιλις, η Ροντρίγκο, ο Μπίμπερ και ο Μπατίστ είναι επίσης μεταξύ των 10 υποψηφίων για την ηχογράφηση της χρονιάς, μαζί με το σουηδικό συγκρότημα των Abba και το νέο τους σινγκλ «I Still Have Faith in You».

Ωστόσο, η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία εξασφάλισε μια υποψηφιότητα για το καλύτερο άλμπουμ με το «Evermore», αποκλείστηκε από την κούρσα τόσο για την ηχογράφηση της χρονιάς όσο και για το τραγούδι της χρονιάς.

Η 18χρονη Ροντρίγκο, το «φαινόμενο» που εισέβαλε στα αμερικανικά τσαρτ τον Ιανουάριο, όταν το τραγούδι της «Drivers License» έγινε viral, συγκέντρωσε επτά υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων εκείνη για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη και για το πρώτο της άλμπουμ «Sour».