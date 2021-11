Υπό κατάρρευση είναι η οικονομία στην Τουρκία, με τη λίρα, την Τρίτη, 23 Νοεμβρίου, να κατρακυλάει 15% μέσα σε ένα 24ωρο.

Η αντιπολίτευση έχει «εκραγεί» και ζητεί από τον Ερντογάν να παρέμβει και να σταματήσει την κατρακύλα του εθνικού νομίσματος.

🇹🇷In Istanbul, there are massive protests, Taksim Square is blocked by the police Supporters of the Socialist Revival Party marched in Istanbul’s Kadikoy district, and the «Workers’ Party of Turkey» organized a protest outside the Istanbul branch of the Central Bank#Turkey pic.twitter.com/JxdDsNTkju — The Rage (@MilitaryRage) November 23, 2021

Την ίδια ώρα, οι πολίτες στην Τουρκία άρχισαν να επαναστατούν ενάντια στις λάθος οικονομικές πολιτικές του Ερντογάν και το βράδυ της Τρίτης βγήκαν στους δρόμους σε διάφορες επαρχίες της χώρας, για να διαμαρτυρηθούν για την αύξηση του κόστους ζωής και την οικονομική ύφεση, ζητώντας μάλιστα την παραίτηση του τούρκου προέδρου.

Καίνε συμβολικά ψεύτικα δολάρια, δηλώνοντας πως έχουν φτάσει στα όριά τους μετά και τη νέα κατάρρευση της τουρκικής λίρας, που σημειώνει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο.

After the recent increase in exchange rates and price increases in products, marches are held in Istanbul and Ankara. Slogans are being shouted for the government to resign. #Hükümetİstifa #TurkeyProtests #Turkey pic.twitter.com/iCZKEg88Nj — KP (@WKomariK) November 23, 2021

Η πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη έκλεισε με αστυνομικό οδόφραγμα.

Στη Χαλκηδόνα και στα Ταταύλα, ο κόσμος βγήκε στου δρόμους χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια και φωνάζοντας στον «σουλτάνο» να παραιτηθεί.

«Κάποιοι λένε ότι θα ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς στην κάλπη το 2023. Ρωτάμε: Τι θα τρώμε μέχρι το 2023; Δεν έχουμε την υπομονή ούτε τη δύναμη να περιμένουμε άλλα δύο χρόνια. Στεκόμαστε ενάντια στη φτώχεια!», αναφέρουν οι Τούρκοι, που βγήκαν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όμως, κλείνει τα μάτια μπροστά στην κρίση και επιμένει να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για εκλογές. «Έχει ενδιαφέρον το ότι ζητούν συνεχώς πρόωρες εκλογές. Δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Θα γίνουν κανονικά τον Ιούνιο του 2023», απαντά ο τούρκος πρόεδρος.

Οι Κεμαλιστές φέρνουν ως παράδειγμα την Ελλάδα

Ο ηγέτης της τουρικής αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου, ακύρωσε όλο του το πρόγραμμα για να ασχοληθεί με την οικονομική κρίση και επιτέθηκε στον τούρκο πρόεδρο, φέρνοντας μάλιστα ως παράδειγμα την Ελλάδα.

«Μέχρι χθες, μας έλεγαν ότι η Ελλάδα έχει καταστραφεί, η Ελλάδα είναι σε άθλια κατάσταση, η Ελλάδα χρεωκόπησε. Στην Ελλάδα, ο βασικός μισθός είναι κατά 2,7 φορές μεγαλύτερος, δηλαδή περίπου 3 φορές μεγαλύτερος από το βασικό μισθό της Τουρκίας. Ποιος είναι σε άθλια κατάσταση;», είπε χαρακτηριστικά.