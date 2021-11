Σοκαριστικά είναι τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, όπου πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 40 τραυματίστηκαν όταν όχημα SUV έπεσε πάνω σε ανυποψίαστους ανθρώπους που συμμετείχαν σε παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη παρέλαση.

Ο Νταν Τόμσον, ο αρχηγός της αστυνομίας στην πόλη Γουόκεσα, περίπου 32 χιλιόμετρα από το Μιλγουόκι, δήλωσε πως πρόσωπο ενδιαφέροντος έχει τεθεί υπό κράτηση και ότι το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε βρίσκεται στα χέρια των αρχών.

Πρόσθεσε, δε, πως δεν είναι ακόμη σαφές εάν επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.

Ο κ. Τόμσον επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένας αστυνομικός άνοιξε πυρ εναντίον του κόκκινου SUV, χωρίς να τραυματιστεί κανένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παρέλαση ή την παρακολουθούσαν. Συμπλήρωσε πως εξ όσων γνωρίζει, δεν υπήρξαν πυρά μέσα από το όχημα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, το SUV εικονίζεται να κινείται με ταχύτητα προς ανθρώπους που παρελαύνουν. Θεατές τρέχουν να σωθούν και να προσφέρουν στη συνέχεια βοήθεια σε όσους έχουν τραυματιστεί.

