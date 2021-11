Το μεγάλο μυστικό του Τσιτσιπά και μια ιστορία… πόνου

Με τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώνει τη φετινή σεζόν ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Ελληνας τενίστας το μεσημέρι της Τετάρτης (17/11) ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα ATP Finals, με τον συμπατριώτη μας να αφήνει τη θέση του στον Κάμερον Νόρι.

Get well soon @steftsitsipas 🙏

Tsitsipas on his withdrawal from the #NittoATPFinals due to an elbow injury pic.twitter.com/aaGgjOVkoN

— Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2021