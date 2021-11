Νεκρός από πυροβολισμούς ο διάσημος ράπερ Young Dolph

Νεκρός από πυρά έπεσε ο 36χρονος ράπερ και πατέρας δύο παιδιών Young Dolph ενώ βρισκόταν μέσα σε κατάστημα στο Μέμφις.

Σύμφωνα με όσα μεταδίσει το TMZ αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο μουσικός δέχτηκε πυρά ενώ έμπαινε σε μαγαζί με μπισκότα.

Στη συνέχεια, ο αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι σημειώθηκε ένα πυροβολισμός, με την σφαίρα να περνάει από τη τζαμαρία του καταστήματος.

Να σημειωθεί ότι ο Young Dolphe το 2017 δέχτηκε πολλές σφαίρες έξω από κατάστημα παπουτσιών στο Χόλιγουντ. Τότε είχε τραυματιστεί και είχε υποβληθεί σε επέμβαση.

One week ago —- Young Dolph at Makedas Cookies, showing love, promoting the place he stopped by often. Today, he was shot and killed there. RIP Legend. pic.twitter.com/YccKCrJT0M — Dakarai Turner (@Dakarai_Turner) November 17, 2021

On the scene of a shooting on Airways. I’m hearing Memphis rapper Young Dolph may be a victim in the shooting. Shooting happened at Makeda’s Cookies. pic.twitter.com/Dw1nTcKV3C — Jeremy Pierre FOX13 (@JeremypierreFOX) November 17, 2021

Huge scene at Joy&Airways after multiple agencies have confirmed rapper @YoungDolph was shot and killed earlier today. Lots of emotion as the crowd keeps growing. @FOX13Memphis pic.twitter.com/BU50LA3aeT — Mandy Hrach (@FOX13Mandy) November 17, 2021