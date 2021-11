Ο Πίπεν έδωσε συνέχεια στην κόντρα του με τον Τζόρνταν

Στο χειρότερο δυνατό σημείο φαίνεται πως βρίσκονται οι σχέσεις των Σκότι Πίπεν και Μάικλ Τζόρνταν.

Με αφορμή την έκδοση της βιογραφίας του, ο Πίπεν άρπαξε την ευκαιρία και επιτέθηκε ξανά στον Μάικλ Τζόρνταν. Ο λόγος; Το περίφημο «Flu Game» στους τελικούς του 1997, με τον Σκότι να ισχυρίζεται πως είχε σοβαρότερο πρόβλημα στους τελικούς της επόμενης χρονιάς.

Για τελικούς του 1998 με τους Τζαζ, ο παλαίμαχος φόργουορντ δήλωσε: «Δεν θα είχα παίξει στο Game 7 των τελικών του 1998. Το ήξερα από μερικές ημέρες πριν. Ήξερα πριν το Game 6 ότι είχα ένα παιχνίδι μέσα μου και στο ξεκίνημα του αγώνα έπειτα από ένα κάρφωμα δέχθηκα ένα σπρώξιμο από τον Μαλόουν και αυτό με ζόρισε σε όλο το παιχνίδι. Πήγαινα στα αποδυτήρια έκανε ένεση κορτιζόνης και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Ξέρω όμως ότι δεν θα έπαιζα στο Game 7».

Για το «Flu Game» του Μάικλ Τζόρνταν στο Game 5 των τελικών του 1997 κόντρα στους Τζαζ, ο Πίπεν τόνισε χαρακτηριστικά:

«Ορίστε τι έχω να πω. Είναι πιο εύκολο να παίξεις με κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου ή με γρίπη; Δεν βλέπω πολλά «bad back games» (σ.σ παιχνίδια με ενοχλήσεις στην μέση), αλλά βλέπω «Flu games». Γρίπη… Έλα τώρα».

«I don’t see many bad-back games, but I do see flu games.» @ScottiePippen compares his back injury against the Jazz to Michael Jordan’s infamous «Flu Game.» Hear more on @SiriusXMNBA. https://t.co/vZSAKED5NR pic.twitter.com/65Q21Dgig2

