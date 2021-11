Οι αρχές της Πολωνίας κατηγόρησαν σήμερα τη Λευκορωσία ότι προσπαθεί να προκαλέσει ένα σοβαρό συμβάν, καθώς μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανήρτησαν βίντεο με εκατοντάδες μετανάστες να κατευθύνονται προς τα πολωνικά σύνορα.

Την ίδια ώρα, η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι μετακινεί στρατεύματα στα σύνορά της με τη Λευκορωσία, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα λευκορωσικά σύνορα.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από τη λευκορωσική αντιπολίτευση NEXTA, μετανάστες που κρατούν σακίδια και φορούν χειμερινά ρούχα φαίνονται να περπατούν στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου.

Το βίντεο ανέβασε και η αρχηγός της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία, κάνοντας λόγο για «υβριδική επίθεση» με ευθύνη του Λουκασένκο, ενώ καλεί την ΕΕ να δώσει «ισχυρή απάντηση».

Belarus’ regime escalates the border crisis – migrants are pushed to 🇪🇺 border by armed men. Lukashenka is fully responsible for the hybrid attack on 🇵🇱🇱🇹🇪🇺. The migrant smuggling, violence & ill-treatment must stop. Strong 🇪🇺 response is needed. #UNSC should discuss this crisis. pic.twitter.com/GhoWGWKZdH

Για κλιμακούμενη βία στα σύνορα κάνει λόγο αξιωματούχος της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία, με νέο βίντεο που περιγράφει πώς ο στρατός του Λουκασένκο προτρέπει τους μετανάστες να ρίξουν πέτρες και να περάσουν με βία τα σύνορα με την Πολωνία.

The violence is escalating at the border. Reportedly, migrants, backed up by Lukashenka’s soldiers, are throwing rocks in 🇵🇱 border guards & trying to cross the border using logs. In response, 🇵🇱 border guards used tear gas. pic.twitter.com/krxB8NOWmW

