Μασκ vs ΟΗΕ μέσω Twitter για την πείνα

Είναι γνωστό ότι ο Ίλον Μασκ δεν αφήνει τίποτα που τον αφορά αναπάντητο. Έτσι τώρα αποφάσισε να απαντήσει μέσω των social media στον διευθυντή του Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος τον κατονόμασε και είπε ότι αρκούν 6 δισ. δολάρια από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου ώστε να τερματιστεί η παγκόσμια πείνα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla και της SpaceX – του οποίου η καθαρή περιουσία έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 140 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος χάρη σε μεγάλο βαθμό στην εκτίναξη της αξίας της Tesla – έγραψε στο Twitter ότι ήταν διατεθειμένος να εξετάσει την πρόταση του David Beasley

Ο Μασκ έγραψε ότι αν το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων μπορούσε να περιγράψει «ακριβώς» πώς η δωρεά αυτή θα έλυνε την πείνα στον κόσμο, θα πουλούσε άμεσα τις μετοχές της Tesla και θα το έκανε.

Fact check:

🔹 2% of @elonmusk‘s wealth is $6B

🔹 In 2020 the UN World Food Program (WFP) raised $8.4B. How come it didn’t “solve world hunger”?

_ pic.twitter.com/x6w0MJ3Buc

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 30, 2021